Cîțu, către USR PLUS: Un PARTID MIC care-și ia jucăriile și pleacă. Copii răsfățați

”Nu pot să stau să oprim România pentru un partid mic care-și ia jucăriile și pleacă de fiecare dacă când nu-i convine ceva și apoi pune tot felul de condiții ridicole” a declarat premierul Florin Cîțu, la Digi24, despre USR PLUS, după ce le-a spus că nu-i roagă să vină la negocieri.

”De ce le spuneți că sunt mici și că nu-i rugați, dacă vreți să negociați cu ei?” a fost întrebat premierul.

”Păi sunt un partid mai mic și sunt un partid care s-a comportat ca niște copii răsfățați. Suntem la guvernare!” a răspuns Florin Cîțu. USR PLUS vrea la guvernare, dar cu o condiție: fără Florin Cîțu. ”Vom face orice, nu schimb nicio virgulă din programul de guvernare” a afirmat premierul, în direct. El n-a exclus să facă un pas în spate, totuși, din funcția de prim-ministru.

De cealaltă parte, Dacian Cioloș, care se prefigurează a fi viitorul președinte complet al USR PLUS, l-a făcut pe Florin Cîțu ”copil răsfățat, răzgâiat”. Vezi aici mai mult: Cioloș, prima regulă de revenire la guvernare: Fără Cîțu. Copil răsfățat, răzgâiat. De aici încolo discutăm

Cu privire la moțiunea de cenzură, premierul a spus că nu negociază cu nimeni: ”Să vină să-i vadă românii”. Florin Cîțu a mai declarat că alianța care se formează acum în Parlament e formată din USR, AUR și PSD. ”Dacă cele trei partide sunt iresponsabile să arunce România în criză, înainte de iarnă, s-o lasă fără Guvern și poate să ajungem la alegeri anticipate, românii trebuie să știe cine face acest lucru: USR, AUR și PSD și sunt sigur că vor fi sancționați la vot”.

”Există un guvern cu un singur premier!”

”PNL e un partid matur, responsabil, care nu-și bate joc. Nu aruncăm țara în haos. Nu facem așa ceva! Suntem un guvern responsabil. (...) Lucrurile nu le faci cu un guvern căzut, deși am văzut că cei de la USR PLUS se simt foarte bine în opoziție. Eu am spus: scăpați de AUR și discutăm. Bine, ar trebui să scape și de umbra PSD, că am văzut că se tot roagă să voteze moțiunea.” a spus Florin Cîțu.

”Cei care vin alături trebuie să înțeleagă că există un guvern cu un singur premier și toți trebuie să-și facă treaba în acel guvern. Decizia trebuie să fie la mine de fiecare dată când vreau să îmbunătățesc lucrurile.” este mesajul transmis de premier.

Cuvinte de laudă pentru Ludovic Orban

Cu privire la Ludovic Orban, spune că ”este un om de la care, dacă reușește să critice, e adevărat, dar constructiv, cu toții avem de câștigat și putem să mergem mai departe. Eu niciodată nu i-am cerut demisia, el a spus că-și dă demisia de la Camera Deputaților dacă pierde, și-l știu un om de onoare, așa l-am cunoscut pe Ludovic Orban”.