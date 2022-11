Cinci fructe care te ajută să slăbești: "Oferă rapid senzaţia de saţietate şi poate ajuta la eliminarea grăsimii de pe burtă"

Potrivit Eat This, not That, câteva fructe sunt cele mai sigure pentru siluetă, scrie Rador, citând Darik. Nutriţioniştii avertizează că nu există un singur produs care să garanteze eliminarea grăsimii de pe abdomen, însă unele fructe şi legume pot ajuta la atingerea acestui obiectiv. Iată câteva dintre acestea:

Pepenele verde - conţine în principal apă şi este bogat în nutrienţi.

Merele - sunt o sursă de fibre care ne pot ajuta să consumăm mai puţine calorii.

Murele - au mai puţin zahăr decât alte fructe de pădure.

Avocado - conţine grăsimi sănătoase şi fibre. Oferă rapid senzaţia de saţietate şi poate ajuta la eliminarea grăsimii de pe burtă.

Portocalele - sunt pline multe substanţe benefice: vitamina C, fitonutrienţi, potasiu, acid folic. Portocalele diminuează retenţia de grăsime.

"Vreți să mâncați ce vă place și să aveți grijă și de siluetă? Există mici secrete și gesturi simple prin care puteți reduce aportul de calorii de la o masă fără să renunțați la gust.

Începeți cu o salată de crudități sau cu o supă pe post de aperitiv. Stomacul nu știe să numere caloriile, însă este impresionat de volum. Dacă îl umpleți parțial cu legume proaspete sau cu apa din ciorbă, va rămâne mai puțin loc pentru felul doi.

Beți apă cu înghițituri mici, pe tot parcursul mesei. Există mitul că apa băută la masă diluează secrețiile digestive. Nimic mai fals, apa se combină cu mâncarea și întârzie golirea gastrică, deci ne săturăm cu mai puțină mâncare. Atenție, apa băută înainte de masă nu rămâne în stomac și nu ține de foame…asta ca să mai demolăm un mit!

Mâncați lent și mestecați bine, ideal de 30 de ori fiecare înghițitură. Receptorii gustativ din gură și receptorii olfactivi din nas au nevoie de contact prelungit cu alimentele ca să aprecieze calitatea mâncării. Știm că ne-am săturat atunci când prima înghițitură de mâncare ajunge la intersecția dintre intestinul subțire și intestinul gros, după ce a parcurs 5 m de tub digestiv. Ori pentru asta este nevoie de 10-15 minute. Cu cât mestecă mai mult, cu atât mâncăm mai puțin.

Folosiți farfurii individuale cu diametrul de maximum 25 cm. Studiile psihologice arată că mâncăm mai mult dacă farfuria este mai mare și plină cu mâncare. Evitați platourile puse pe mijlocul mesei care vă dau posibilitatea să vă reserviți, trebuie să învățăm să ne săturăm cu o porție unică, limitată cantitativ.

Renunțați la desert și încheiați masa cu o cafea, ajută la digestie și taie pofta de zahăr. După ceva dulce, există riscul să aveți poftă de ceva sărat…și nu vă mai opriți din mâncat. E de preferat să aveți o gustare dulce separat de masă, ca să o puteți savura pe îndelete. O mini prăjitură, o înghețată, un fruct sau puțină ciocolată - iată variante de desert ce pot fi consumate din când în când. Totul e permis…cu măsură!", a explicat Mihaela Bilic.

