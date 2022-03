Chris Rock, după ce a fost lovit de Will Smith la Oscaruri: "Încă procesez ce s-a întâmplat...". Alţi prezentatori, şocaţi de ce s-a întâmplat

Cu câteva secunde înainte să prezinte premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj documentar, Chris Rock a ironizat-o pe Jada Pinkett Smith, spunându-i că abia aşteaptă să o vadă jucând în continuarea filmului "G.I. Jane", un lungmetraj regizat de Ridley Scott în 1997 şi în care rolul principal a fost jucat de Demi Moore. Will Smith a reacţionat imediat în urma acelei glume, a urcat foarte repede pe scena galei Oscar şi l-a pălmuit pe Chris Rock, apoi s-a întors la scaunul său din sală.

Chris Rock a avut miercuri un show de comedie şi le-a mărturisit celor din sală că "încă procesează" palma pe care i-a dat-o Will Smith.

"Deci, voi ce aţi făcut în weekend? Vreau să fiu misterios, aşa. Nu am multe de spus despre ce s-a întâmplat, aşa că dacă pentru asta aţi venit la show... Scrisesem un show întreg înainte de weekend, Acum încă procesez ce s-a întâmplat. La un moment dat, o să vorbesc despre porcăria aia. Va fi serios, va fi amuzant, dar pentru moment vreau doar să spun glume", a spus Chris Rock, citat de Daily Mail.

Will Smith, rugat de organizatorii de la Oscar să plece, după palma dată lui Chris Rock

Academia Americană de Film a anunţat că a pornit "proceduri disciplinare" împotriva lui Smith şi a confirmat că actorul a ignorat rugămintea de a părăsi sala după incident.

Cei care i-au cerut lui Smith să plece au fost David Rubin, preşedintele Academiei, dar şi CEO-ul Dawn Hudson. Conform unor surse, cei doi ar fi fost extrem de nervoşi după incident, iar în spatele scenei "au fost multe ţipete şi discuţii aprinse" cu reprezentanţii lui Smith.

"Comisia Academiei a iniţiat proceduri disciplinare împotriva lui Will Smith pentru încălcarea standardelor de conduită ale Academiei, aici fiind inclus contactul fizic nepotrivit, comportamentul ameninţător, dar şi compromiterea integrităţii Academiei. Will Smith a fost rugat să plece de la Oscaruri, dar a refuzat. Recunoaştem că şi noi puteam să abordăm altfel situaţia", a transmis Academia.

Alţi prezentatori de la Oscar, şocaţi că Will Smith a rămas în sală

Wanda Sykes, co-prezentator al Oscarurilor, a criticat Academia Americană pentru că l-au lăsat pe Will Smith să rămână în sală. Aceasta spune că felul în care s-a comportat actorul i-a dat "o senzaţie de greaţă, efectiv".

"Fizic m-am simţit rău şi încă sunt un pic traumatizată", a declarat Wanda Sykes în emisiunea lui Ellen Degeneres. "Când am ajuns în culise, l-am văzut pe Will coborând de pe scenă, toată lumea tăcea. Am întrebat şi eu ce s-a întâmplat, dar când am văzut filmarea, mi-a venit rău. Şi l-au mai lăsat şi să stea în sală şi apoi să îşi ia şi premiul... Cât de greţos poate fi asta? E mesajul greşit. Agresezi pe cineva, trebuie să fii scos din clădire. Mi-aş fi dorit să ies pe scenă şi să spun că Will nu îşi poate primi premiul, după ce a fost anunţat câştigător", a mai spus ea.

Deşi Will Smith i-a cerut scuze lui Chris Rock, Sykes a spus că "nouă nu ne-a prezentat nimeni scuze. Am muncit mult pentru show-ul ăsta. Eram gazde, era casa noastră, noi aveam grijă de toţi în seara aia. Nimeni nu şi-a cerut scuze faţă de noi", a continuat Sykes.

Aceasta spune, însă, că Chris Rock a fost cel care şi-a prezentat scuze faţă de restul prezentatorilor. "L-am şi întrebat de ce face asta. Era seara lui, a mea, a lui Amy Schumer... Şi acum e doar despre palma aia", a completat ea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News