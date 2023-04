Chitaristul trupei The Script, Mark Sheenan, mort la 46 de ani

Chitaristul trupei The Script, cunoscută pentru hituri precum „Hall of Fame”, a murit după o boală de scurtă durată.

Mark Sheehan, chitaristul trupei pop irlandeze The Script, a murit la vârsta de 46 de ani după o boală de scurtă durată, conform Agerpres. Sheehan, care a fondat trupa alături de solistul Danny O'Donoghue şi basistul Glen Power în 2001, a decedat vineri în spital.



Iubitul nostru soţ, tată, frate, coleg de trupă şi prieten Mark Sheehan s-a stins astăzi în spital după o boală de scurtă durată, a scris trupa pe conturile de socializare. Familia şi trupa roagă fanii să le respecte intimitatea în aceste momente tragice.



Sheehan s-a născut pe 29 octombrie 1976 în Dublin, conform Agerpres. Pasionat de muzică de la o vârstă fragedă, a fost vocalist, cantautor şi chitarist. În perioada 1996-2001, a făcut parte din trupa Mytown, alături de vocalistul The Script, O'Donoghue. The Script a fost fondată în Dublin în 2001, avându-i pe Sheehan la chitară, O'Donoghue, vocalist şi compozitor, iar Glen Power, la tobe.



Trupa s-a mutat la Londra după ce a semnat un contract de înregistrare cu Sony Music Group. Discul lor de debut, "We Cry", a ajuns pe prima poziţie în topurile muzicale din Irlanda şi Marea Britanie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News