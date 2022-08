Chirtoacă, fostul primar al Chișinăului, despre o posibilă lovitură de stat în RM: Așteaptă o ocazie pentru a lovi sub centură / Foto: Facebook Dorin Chirtoacă

Dorin Chirtoaca, fostul primar al Chisinaului, a comentat la Realitatea Plus declarațiile fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, privind o posibila lovitură de stat care ar fi pregătită de Moscova.

"Evident că Dodon ar vrea să forțeze o asemenea dezordine în Moldova pentru că asta a vrut el și acoliții lui și cu pro-rușii din Moldova tot timpul. De fapt, pro-rușii și cu mafioții și-au dat mâna în ultimele luni, în Moldova, și ei așteaptă o ocazie pentru a lovi sub centură din nou. Rămâne de văzut dacă statul din Moldova e un stat adevărat și va putea funcționa ca un stat atunci când vor pune în aplicare un asemenea plan pentru că premizele de a avea așa ceva le avem cam pe toate:. A început deja erodarea guvernării, pentru că a trecut deja un an și jumătate, schimbări spre bine nu au fost. Pe partea de tarife, prețuri, inflație lucrurile merg prost și chiar foarte prost. Asemenea șocuri am mai avut acum 20 de ani, când nu s-au plătit pensii și salarii și acum 30 de ani, când s-a devalorizat total rubla. Iar pe partea de securitate avem războiul Rusiei în Ucraina, iar în cazul în care lucrurile ar merge prost acolo pentru Ucraina, automat lucrurile devin favorabile pentru...", a afirmat Chirtoacă, într-o intervenție telefonică în emisiunea "100%", moderată de Laurențiu Botin.

Prețurile la gaze a explodat în Republica Moldova. Chirtoacă: A crescut de 4 ori față de anul trecut

Fostul edil al Chișinăului a tras un semnal de alarmă și în legătură cu explozia prețurilor la gaze.

"A crescut de 4 ori față de anul trecut sau acum 2 ani (prețul la gaze - n.r.). Tariful pentru populație s-ar putea să fie mai mare decât e în România. Dincolo de tarif, există diferența mare de venituri dintre România și Republica Moldova. E de 1 la 4 (diferența - n.r.). În România se câștigă de patru ori mai mult, ]n medie, iar în Republica Moldova de patru ori mai puțin. Alocații la copii nici nu există.... Dacă România merge cu viteză a treia-a patra, în direcția bună, Republica Moldova merge cu prima viteză și din când în când mai sare și din vitează...", a mai spus Chirtoacă.

Chirtoacă, despre planul lui Putin: Înainte să moară face această tentativă

"URSS, asta a fost în mintea lui Putin întotdeauna și înainte să moară face această tentativă de a reface URSS, în aceleași hotare mai mici sau mai mari, nu contează, dar cu același stat pe care l-a avut URSS după 1945. Însă, din păcate, Occidentul a cam trecut cu vederea treaba asta ani la rând, fiindcă, în 2014, Angela Merkel a spus că Putin da, trăiește în lumea lui, dar a continuat colaborarea economică. Și mai bine de 10-15 ani a tot fost susținut Putin în toată această nebunie a sa, pornind de la dependența de gaz și de la interesele economice pe care le aveau în Rusia, până când s-a ajuns, iată, la acest război sângeros care este în prag de al Treilea Război Mondial.

Ucraina trebuie să primească toată susținerea, de la medicamente, până la veste antiglonț și prezență fizică, atât a mai multor lideri la fața locului pentru a preveni bombardamentele, cât și să reușească cu înaintarea trupelor ucrainene pentru a-i învinge pe ocupanți, după care să fie pusă Rusia la punct.", a spus anterior Dorin Chirtoacă, atunci când a fost întrebat care este, de fapt, planul lui Vladimir Putin. Vezi mai mult AICI.

