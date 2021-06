Contracte gaz/electricitate. Consiliului Concurenţei, estimări privind diferenţele de preţ

"A apărut momentul de criză din luna ianuarie şi atunci lumea s-a alertat, când a văzut creşteri mari de preţuri la electricitate pe care acum le vedem în inflaţie în bună măsură. Mare parte din creşterea preţurilor din ultimele luni este legată de creşterea preţului la energie electrică. Este un lucru bun că se liberalizează piaţa de gaze şi piaţa de electricitate la casnici. Erau singurele părţi semnificative din economia noastră care după 30 de ani erau încă reglementate. Dacă e gestionat perfect, nu. Cu mintea românului de pe urmă se putea face ca lucrurile să meargă mai bine. Important e să convingem cât mai mulţi oameni să treacă în contracte care să fie mai avantajoase pentru ei. Furnizorii de gaze şi electricitate vor avea în oferta lor şi contracte mai avantajoase pentru clienţii casnici. Dacă ei nu vor face efortul să se intereseze şi să încheie aceste noi contracte vor fi mutaţi în nişte contracte ceva mai scumpe", a precizat Chiriţoiu duminică, la Digi24.



Potrivit acestuia, din estimările Consiliului Concurenţei, la electricitate diferenţele de preţ ar putea fi de 10 - 20 de lei însă pentru cei ce se încălzesc cu gaze, în lunile de iarnă, diferenţele ar putea urca la 100 - 200 de lei.



"La electricitate diferenţele o să fie de 10-20 lei în consumul unei gospodării medii. La gaze vara nu e diferenţă foarte mare dar iarna, pentru cei care se încălzesc pe gaze, estimările noastre erau că pot fi diferenţe de 100-200 lei pe lună. Ceea ce e o sumă semnificativă. Eu am încălzire cu gaz. Nu m-am organizat bine. Am prins două luni de iarnă pe contractul vechi. Nu e foarte simplu să pricepi factura de gaze şi electricitate, pot fi un pic mai prietenoase. Am mers ochiometric, nu am stat să fac calcule foarte amănunţit", a mai spus şeful Concurenţei.



Aproximativ un milion de consumatori casnici de electricitate şi-au schimbat contractul de la începutul anului până acum şi toţi marii furnizori din piaţă au primit amenzi pentru nereguli, potrivit datelor furnizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE).



De la 1 ianuarie 2021, piaţa de energie electrică a fost complet liberalizată, iar consumatorii casnici nu mai plătesc preţuri reglementate. Consumatorii îşi pot schimba oricând furnizorul de electricitate.



Conform Agerpres, în ceea ce priveşte gazele naturale, din numărul clienţilor casnici care nu îşi exercitaseră dreptul de eligibilitate la data de 30 iunie 2020, de 3.378.309, 21,10% au încheiat până la data de 30 aprilie 2021, contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, respectiv 712.937 clienţi casnici.



"Astfel, până la data de 30 aprilie 2021, din numărul total al clienţilor casnici de aproximativ 3.970.388, 33% aveau încheiate contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, respectiv 1.304.916 clienţi casnici", se mai arată în răspunsul ANRE la începutul acestei luni.



Piaţa gazelor s-a liberalizat la 1 iulie 2020.