Chirieac: La ce ar trebui să se aștepte românii în contextul reformei pensiilor și salariilor din PNRR

Bogdan Chireac, prezent în platoul România TV, a fost întrebat de moderator, la ce ar trebui să se aștepte românii, în contextul reformei pensiilor și salariilor din cadrul PNRR. Analistul politic a răspuns astfel:

'Pensionarii și salariații nu au de ce să se aștepte la absolut nimic bun. În schimb, sunt foarte liniștit și asta mă mulțumește nespus... că nimeni nu se atinge de pensiile speciale! Sigur că nici nu am luat în serios promisiunea PNL din 2019 cu care a câștigat europarlamentarele, aceea că în România nu vor mai exista pensii speciale. Mă bucur că nu s-a întâmplat asta și că toate pensiile speciale sunt în continuare în deplină siguranță!”, a replicat cu ironie Bogdan Chirieac.

Întrebat dacă se va putea menține obiectivul de a nu crește și introduce noi taxe, dar și de unde vor crește veniturile la buget, Bogdan Chirieac a spus:

'Pentru numele Lui Dumnezeu, România a luat credite uriașe în această perioadă. E drept că a fost și pandemie, neștiința Guvernului Orban, acum cea a Guvernului Cîțu, de unde să crească? Nu ai de unde! Ai deficit bugetar care tinde spre 9, 10% și anul acesta! Despre ce vorbim?'.

Deficitul bugetar, creștere semnificativă

Amintim faptul că deficitul bugetului general consolidat a urcat la 1,81% din Produsul Intern Brut (PIB), după patru luni din acest an, în creştere semnificativă faţă de primele trei luni, când execuţia bugetară s-a încheiat cu un deficit de 1,28% din PIB. Potrivit datelor transmise joi de Ministerul Finanţelor, execuţia bugetului general consolidat în primele patru luni ale anului 2021 s-a încheiat cu un deficit de 20,70 miliarde de lei (1,81% din PIB) în scădere, faţă de deficitul de 26,82 miliarde de lei (2,54% din PIB), înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2020. După primul trimestru din 2021, deficitul bugetar a fost de 14,63 miliarde de lei (1,28% din PIB) (Vezi știrea aici).

Premierul Florin Cîțu a declarat joi că nu va crește taxele. El a mai arătat că la Bruxelles a prezentat o parte din ideile privind direcţia în care vrea să meargă România, între care şi reforma pensiilor.

'Nimic din ce am spus noi acolo nu este diferit de ce avem în programul de guvernare. La fel şi despre strategia fiscal-bugetară. Am auzit iarăşi o nebunie, că ne cere cineva să creştem taxele. Din contră, eu am spus din primul moment, şi în 2019 şi acum, nu vom creşte taxele. Discuţia mea şi cu Comisia Europeană şi cu alte instituţii internaţionale a fost clară: nu vom creşte taxe, vă vom arăta că putem să aducem venituri la buget mai mari. Nu ştiu de unde ies aceste idei. Chiar nu vreau să le comentez, nu are sens. Nu creştem taxe şi românii ar trebui să urmărească exact ce se întâmplă. A apărut vreun act normativ care arată aşa ceva? Nu, pe nicăieri. Discuţii bineînţeles că vor fi peste tot. Specialiştii între ei discută tot felul de soluţii, încearcă măsuri şi aşa mai departe. Se uită ce au făcut alţii în alte ţări, dar noi să ne uităm pe fapte, ce decizii luăm. Nu se discută, în acest moment nu există aşa ceva', a declarat joi Florin Cîţu.