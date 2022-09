Chirieac: Cea mai mare provocare pentru Liz Truss

Liz Truss a câştigat în faţa lui Rishi Sunak competiţia internă din cadrul Partidului Conservator britanic, după demisia premierului Boris Johnson. Ministru de Externe în guvernul lui Johnson, Liz Truss va fi învestită premier marţi, după ce va fi primită de regina Elisabeta a II-a.

Liz Truss a obţinut 81.326 de voturi, iar Rishi Sunak 60.399, a anunţat Sir Graham Brady, care a subliniat că votul a fost „liber şi corect”.

Întrebat care sunt provocările pentru noul premier din Marea Britanie, Bogdan Chirieac, analist politic, a oferit următorul răspuns: „Cred că provocarea principală a doamnei Truss este aceeași ca și a domnului Macron, ca și a domnului Ciucă: cu pierderi minime, să treacă de această iarnă!”

„Marea Britanie nu este atât de dependentă de gaz, fiindcă are propriile resurse de hidrocarburi în Marea Nordului, deci nu se află în situația aproape disperată a Germaniei, dar prețurile crescute la energie au afectat grav căminele britanice. Este și o mișcare întreagă: Milioane de britanici nu mai vor să plătească facturile. Boris Johnson a condus în mod catastrofal economia după Brexit. Sunt o mulțime de lipsuri în magazinele din Marea Britanie, plus o uriașă lipsă de personal. (...) Foarte multe probleme economice are doamna Liz Truss, pe fondul în care partidul domniei sale, cel mai bun din lume, cum frumos vorbește, ar putea să sufere o înfrângere importantă la următoarele alegeri”, a mai spus, la Antena 3, Bogdan Chirieac.

Amintim că Boris Johnson şi-a anunţat demisia în iulie, după ce rezistase mult timp în faţa contestatarilor din propriul partid şi scandalurilor eclipsate o perioadă de războiul început de Rusia împotriva Ucrainei pe 24 februarie, remarcându-se de atunci prin susţinerea fermă faţă de Kiev, mai ales prin ajutorul militar oferit.

Ce a declarat Liz Truss

Liz Truss a spus că este o onoare să fie aleasă în funcţia de lider al Partidului Conservator. A mulţumit membrilor de partid „pentru organizarea unuia dintre cele mai lungi interviuri de angajare din istorie”, informează The Guardian.

„În timpul acestei campanii, am făcut campanie în calitate de conservator şi voi guverna în calitate de conservator. Şi, prietenii mei, trebuie să arătăm că ne vom îndeplini promisiunile în următorii doi ani”, a spus Liz Truss. „Voi oferi un plan îndrăzneţ de reducere a impozitelor şi de creştere a economiei noastre. Mă voi ocupa de criza energetică, de facturile la energie ale oamenilor, dar şi de problemele pe termen lung pe care le avem în ceea ce priveşte furnizarea energiei. Şi mă voi ocupa de Serviciul Naţional de Sănătate”, a mai declarat Liz Truss.

„Dar toţi vom livra pentru ţara noastră”, a continuat Liz Truss. „Şi mă voi asigura că folosim toate talentele fantastice ale Partidului Conservator, ale membrilor geniali ai Parlamentului şi colegilor noştri, consilierilor noştri fantastici, europarlamentarilor, activiştilor şi membrilor noştri din toată ţara. Pentru că, prietenii mei, ştiu că vom reuşi. Şi vom oferi o mare victorie pentru Partidul Conservator în 2024. Vă mulţumim!”, a conchis Liz Truss.

