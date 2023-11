China vrea să construiască roboți umanoizi avansați până în 2025

China își propune să realizeze primii roboți umanoizi până în 2025, conform unui plan stabilit de Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației. Guvernul va susține mai multe companii tinere specializate în acest domeniu, va stabili standarde industriale, va promova dezvoltarea de talente și va intensifica colaborarea internațională, conform informațiilor prezentate de bloomberg.com.

Acțiunile companiilor chinezești din domeniul robotic au înregistrat o creștere semnificativă în urma noii orientări politice, adăugând o dimensiune suplimentară în cursa tehnologică dintre cele mai mari două economii globale în ceea ce privește cipurile și hardware-ul. Companii americane precum Tesla Inc. și Boston Dynamics au avut până în prezent un avantaj în această tehnologie.

Chinezii vor mâini, brațe și picioare robotizate

Guvernul chinez încurajează utilizarea inteligenței artificiale în domeniul robotic și a solicitat realizarea unor cercetări extinse pentru dezvoltarea de mâini, brațe și picioare robotizate.

Documentul politic nu furnizează detalii suplimentare, însă are un caracter ambițios. China își propune ca roboții umanoizi să dobândească abilități de gândire, învățare și inovație până în 2027, având în vedere și intenția de a institui un sistem fiabil de lanț de aprovizionare pentru a susține producția acestora, conform informațiilor prezentate în document.

Acțiunile companiilor Ningbo Zhongda Leader Intelligent Transmission Co. și Miracle Automation Engineering Co. au înregistrat o creștere de 10%, depășind limita zilnică, în timp ce Siasun Robot & Automation Co. și Shenzhen Sunwin Intelligent Co. au avut și ele progrese notabile.

Roboții umanoizi ar putea să preia tot mai multe sarcini care sunt în prezent îndeplinite de către oameni, de la activități precum ridicarea cumpărăturilor la munca în medii periculoase.

