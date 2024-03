Chefi la cuțite. Orlando Zaharia, început greu în băcătărie: "Era o cameră frigorifică, iar deasupra un pod. Acolo dormeam"

Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu inaugurează următorul capitol în bucătăria celui mai urmărit show gastronomic din România, fiind pregătiți să se lase impresionați de cele mai surprinzătoare preparate la audițiile pe nevăzute.

Cu viziuni diferite asupra gastronomiei, jurații își dezvăluie bogata experiență culinară, care, în ciuda diferențelor, i-a apropiat încă de la început, punând bazele atmosferei efervescente din platoul amuletelor. Astfel, deși fiecare a avut un parcurs aparte în carieră, toți cei patru ași ai gastronomiei au ca punct comun începuturile dificile în bucătărie și eforturile făcute pentru a-și câștiga locul în acest domeniu.

”Cred că cele mai grele momente în bucătărie au fost legate de începuturile mele. A fost atât de greu!”, își amintește Chef Orlando Zaharia. ”Am lucrat la cel mai mare hotel din România la acele vremuri, cu unii dintre monștrii sacri ai bucătăriei de-atunci, care aveau o abordare dură, tocmai pentru ca oamenii din subordinea lor să învețe lucruri. Stăteam atât de mult la muncă încât preferam să dorm acolo. Era o cameră frigorifică, iar deasupra, un pod – acolo dormeam. Locuiam foarte departe, dimineața începeam munca la 5 dimineața, c-așa se lucra la hotel, iar eu nu aveam cu ce să ajung. Părinții nu aveau posibilitatea să mă ducă, iar bani să dau pe taxi nu aveam, pentru că nu eram plătit. Am curățat acolo tone de cartofi și ceapă. Cred că acelea au fost cele mai grele momente pentru mine în bucătărie, dar atunci s-au pus bazele formării a tot ceea eu sunt azi în domeniul acesta”, a povestit Chef Zaharia.

”Drumul m-a purtat, însă, spre multe momente care au venit ca o recompensă. Am trăit multe împliniri care m-au făcut, o dată-n plus, să nu-mi doresc altă profesie. Mesele oficiale de la Cotroceni, la care au participat atâția președinți de stat din lume, sunt unele dintre amintirile de care sunt cel mai mândru. Am fost, timp de trei ani, bucătar pentru Președinția României și am muncit foarte mult ca să ajung acolo”, a mai spus Orlando Zaharia. În prezent, el administrează restaurantele CAU din București și Constanța, iar din 2020 este GM în România pentru Yarzin-Sella, compania globală ce oferă servicii „Hight-End Food” pentru cele mai mari companii de High-Tech din lume.

