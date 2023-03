De prea mult timp joacă murdar. Îşi foloseşte puterea pentru a se îmbogăţi, aşa-l descrie pe premierul conservator ungar Viktor Orban aplicaţia de inteligenţă artificială ChatGPT, căreia un eurodeputat german din grupul Verzilor i-a cerut să compună un text de muzică rap despre corupţia din Ungaria, relatează agenţia EFE.



"Viktor Orban este un nume pe care trebuie să-l cunoaşteţi. Dar corupţia sa este ceva ce trebuie să înceteze", indică aplicaţia concepută de laboratorul de inteligenţă artificială OpenAI, conform căreia premierul ungar hărţuieşte tribunalele, cumpără presa, îşi reduce la tăcere criticii şi "îşi umple buzunarele cu bani publici".



"Imperiul lui Orban se bazează pe înşelătorie" şi şeful guvernului de la Budapesta ruinează Ungaria, mai aflăm din versurile generate de ChatGPT, conform Agerpres.

Un europarlamentar german l-a pus pe ChatGPT să scrie versurile





"I-am cerut ChatGPT să scrie un text rap despre corupţia din Ungaria. Este fascinant" ce a rezultat, spune mulţumit eurodeputatul german Daniel Freund, care a publicat pe Twitter versurile create de instrumentul de inteligenţă artificială.



Acestea se încheie cu concluzia că a sosit momentul luptei pentru a-l face pe Orban să plece de la putere. "Până nu pleacă Orban, nu vom da înapoi", promite inteligenţa artificială.



Purtătorul de cuvânt al guvernului ungar, Zoltan Kovacs, a generat şi el în ChatGPT un text despre respectivul politician german, dar aprecierile aplicaţiei de inteligenţă artificială faţă de eurodeputatul progresist au fost cât se poate de pozitive. "Luptând pentru justiţie, el este mereu în mişcare. Daniel Freund, te salutăm!", spune inteligenţa artificială.



"ChatGPT nu este altceva decât un generator de tâmpenii. Nimic nu demonstrează mai bine asta decât cântecul pe care ni l-a dat" la comanda acelui eurodeputat german, a remarcat purtătorul de cuvânt al lui Orban. Cât despre eurodeputatul Daniel Freund, "desigur, el este un adevărat luptător pentru democraţie", adaugă, ironic, Zoltan Kovacs.



Aflat de 13 ani în fruntea unui guvern de orientare conservatoare, Viktor Orban are o relaţie tensionată cu Comisia Europeană, care-l acuză de încălcarea statului de drept prin limitarea drepturilor comunităţii LGBT, respingerea migranţilor ilegali, controlul asupra presei, justiţiei şi achiziţiilor publice, contestarea justiţiei europene etc.



Pentru toate acestea, Comisia Europeană a blocat Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR) al Ungariei, prin care această ţară are dreptul la fonduri din planul european de redresare post-pandemie. Mai mult, Bruxellesul a activat împotriva Budapestei noul mecanism de condiţionalitate ce permite Comisiei Europene să le suspende fondurile europene acelor state membre despre care consideră că încalcă statul de drept, blocând astfel 22 de miliarde din fondurile de coeziune ce revin Ungariei.

