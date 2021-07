CFR Cluj - Borac Banja Luka, preliminarii Champions League. Șumudică are emoții: Toată lumea se aşteaptă să defilăm

'Nu mai există echipe mici în nicio competiţie. Nu mai contează că sunt din Malta, Luxemburg sau Andorra, echipele îşi vând scump pielea. Au antrenori buni, se organizează bine şi e foarte greu să le desfaci şi să le dai gol, chiar dacă tu pe hârtie pleci ca favorit. Toată lumea se aşteaptă ca CFR să defileze în acest prim tur, dar nu este aşa. Şi nu vreau să-mi creez niciun alibi.' a spus Șumudică.

'Nu vreau să copiez niciun antrenor care a fost aici şi să spun că mâine va fi cel mai greu meci, că noi plecăm cu şansa a doua că adversarii sunt mai buni ca noi. Nu, nu voi face acest lucru niciodată. Dar jucătorii din spaţiul ex-iugoslav au sângele ăsta de luptător şi din punctul ăsta de vedere al agresivităţii ne vor pune anumite probleme. Dacă ne vom ridica la nivelul adversarilor din punct de vedere al agresivităţii şi al dorinţei de victorie, atunci putem spune că CFR Cluj este favorită', a spus tehnicianul.

Şumudică a menţionat că are mari emoţii înaintea meciului său de debut la CFR Cluj

'Nici când eram în Turcia şi jucam cu Beşiktaş sau Galatasaray nu aveam astfel de emoţii ca acum. Nu ştiu, de vreo două nopţi nu prea mă odihnesc. Este o revedere cu fotbalul românesc, cu suporterii din ţară şi încerc să mă focusez iar pe ceea ce înseamnă competiţii europene pentru că sunt 5 ani de când am fost cu Astra în Europa' a spus Șumudică.

'Eu sunt un tip cu picioarele pe pământ. E clar că va fi destul de greu să ajungem în grupele Ligii Campionilor. Nu vreau să spun imposibil pentru că la fotbal nu ştii niciodată ce se întâmplă. Aşa că poţi avea şanse cu oricine. Eu mă gândesc să avansez cât mai mult în această competiţie', a adăugat antrenorul.

Marius Şumudică a declarat că nu a avut niciun conflict cu Mario Rondon

'Sunt minciuni sfruntate, eu nu am avut niciun conflict cu Rondon. El nu a părăsit niciodată antrenamentul. Când am venit el mi-a spus doleanţele lui, i-am zis că-l susţin, însă apoi el a făcut un pas greşit pe care nu vreau să-l dezvălui acum. Iar asta mi-a arătat că are un caracter îndoielnic. Şi atunci am fost primul care am spus conducerii că nu pot continua cu un astfel de jucător... nu atât de calităţile lui profesionale, dar nu am nevoie de cineva să-mi distrugă grupul. Mai bine sacrific un jucător şi câştig 20 şi ceva. Pentru mine forţa grupului e cea mai importantă. Dacă gestul pe care l-a făcut Rondon îl făcea oricare alt jucător din lot, indiferent că era căpitanul echipei, avea aceeaşi soartă. Fiindcă eu nu accept aşa ceva. El şi-a scris rezilierea ca să spun aşa ceva', a menţionat el.

Şumudică a precizat că mai are nevoie de două transferuri

'Cred că putem face cantitativ pe două fronturi cu lotul actual, dar eu spun că mai avem nevoie de doi jucători. Unul din ce am înţeles a sosit azi, iar cel de-al doilea trebuie să fie atacant pentru a acoperi şi acel post', notează Agerpres.

Echipa de fotbal CFR Cluj întâlneşte, marţi, de la ora 20:00, pe teren propriu, formaţia bosniacă Borac Banja Luka, într-o partidă contând pentru prima manşă a turului întâi preliminar al Ligii Campionilor.