Cercetătorii au detectat semne ale unei structuri ascunse în interiorul nucleului Pământului

Oamenii de știință au găsit mai multe dovezi privitoare la nucleul interior al Pământului.

„În mod normal, am fost învățați că Pământul are patru straturi principale: crusta, mantaua, miezul exterior și miezul interior”, a explicat geofizicianul Universității Naționale Australiene, Joanne Stephenson. „Cunoașterea noastră despre ceea ce se află sub scoarța Pământului a fost dedusă mai ales din erupțiile vulcanice și undele seismice din ultimii zeci de ani. Din aceste observații indirecte, oamenii de știință au calculat că miezul interior, cu temperaturi care depășesc 5.000 grade Celsius (9.000 Fahrenheit), reprezintă doar un procent din volumul total al Pământului”, a mai spus geofiziciranul.

Nucleul interior ar avea două straturi distincte

Acum, Stephenson și colegii săi au găsit mai multe dovezi că nucleul interior al Pământului ar putea avea două straturi distincte.

"Este foarte interesant - și ar putea însemna că trebuie să rescriem manualele!" a precizat aceasta. Echipa a folosit un algoritm de căutare pentru a naviga și a potrivi mii de modele ale nucleului interior cu date observate de-a lungul mai multor decenii privitoare la durata călătoriei undelor seismice.

Echipa a analizat unele modele ale anizotropiei nucleului interior - modul în care diferențele în componența materialului modifică proprietățile undelor seismice - și au descoperit că unele au fost mai probabile decât altele. În timp ce unele modele consideră că materialul nucleului interior canalizează undele seismice mai rapid, paralel cu ecuatorul, altele susțin că amestecul de materiale permite unde mai rapide, mai paralele cu axa de rotație a Pământului, precizează Science Alert.