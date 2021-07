Cenușa actriței Zsa Zsa Gabor, înhumată în Budapesta

Cenușa actriței de origini maghiare Zsa Zsa Gabor, care a ajuns mare star la Hollywood, a fost îngropată în țara sa natală, Ungaria. Conform BBC, actrița de legendă care a apărut în clasice precum „Lili” sau „Moulin Rouge” a devenit notorie pentru comentariile sale istețe și multele căsătorii.

Actrița s-a stins în 2016, la vârsta de 99 de ani, iar ultimul său soț a călătorit la Budapesta alături de cenușă pentru înmormântare. Frederic von Anhalt a spus că Gabor și-a scris în testament că vrea să se întoarcă în Ungaria după moarte. Acesta a ajuns din SUA la vecinii ungari trecând prin Londra, apoi prin Germania, spunând presei europene că vrea ca ceremonia să fie „o celebrare a vieții, nu un moment funerar”. Un sfert din cenușa sa a rămas totuși în Los Angeles.

„A călătorit la clasa întâi, a avut propriul loc, propriul pașaport, totul acolo. A fost ultima sa călătorie și mereu mergea la clasa întâi, bea șampanie și savura caviar...”, a mai spus ultimul său soț, Frederic von Anhalt.

Actrița a fost un star al epocii de aur de la Hollywood și s-a născut în Budapesta, în 1917, cu numele de Sari Gabor. Porecla Zsa Zsa i-a fost pusă chiar de familia sa. Tot în Ungaria a fost încoronată Miss Ungaria, după care s-a mutat în Statele Unite pentru a-și încerca norocul cu actoria. Gabor a apărut în zeci de filme în întreaga sa carieră, însă aceasta a fost mai cunoscută pentru stilul de viață exuberant și cele nouă căsnicii. Printre foștii soți s-au numărat și actorul britanic George Sanders, dar și magnatul hotelier Conrad Hilton.

Zsa Zsa Gabor and Buster Keaton at the Moulin Rouge, Paris, 1959 pic.twitter.com/oKIyZD7KBm

Zsa Zsa Gabor's Ashes Were Treated To Champagne & Caviar In First Class: https://t.co/fjmZ2hv9BC pic.twitter.com/0fqSSxJoOo