Cele mai nocive alimente de post din magazine. Evită-le

Multe din ele conţin chiar şi ingrediente “de dulce”, sunt destul de scumpe şi chiar au mai multe calorii decât produsele “originale”.

”Pateul și cașcavalul de post conțin foarte multe E-uri și grăsimi hidrogenate, foarte dăunătoare și plus de asta, au în compoziția lor albumină sau coloranți de origine animală”, explică prof. Dr. Mencinicopschi, potrivit doctorulzilei.ro.

Brânza tofu, cea mai sănătoasă opţiune din soia

În categoria produselor nocive intră pateurile vegetale şi “mezelurile”, din cauza conţinutului mare de “E-uri” sau alte sintetice menite să facă produsul să semene cât mai mult la gust, miros şi culoare cu alimentul pe care îl imită.

“Pateul din soia conţine la fel de mulţi aditivi ca cel animal, poate chiar mai mulţi. La fel şi salamul, şi crenvurştii de post sau şniţelul, care mai e şi prăjit. În niciun caz nu trebuie să mâncăm zilnic astfel de produse”, recomandă prof. Gheorghe Mencinicopschi, specialist în alimentaţie.

Dintre toate produsele de soia, cea mai sănătoasă este brânza tofu. Pe locul următor se află laptele de soia, pe care îl puteţi consuma zilnic.

Medicii atrag atenţia că anumite produse sunt de post doar cu numele, pentru că pe etichetă se regăsesc ingrediente “de dulce”.

“Există unele tipuri de caşcaval din soia care conţin cazeină (proteină din lapte care contribuie la coagularea acestuia). Acest produs, deşi este fabricat din soia, nu mai poate fi considerat de post”, atrage atenţia Mencinicopschi.

Fasolea boabe, lintea, mazărea, cartofii sunt surse importante de proteine şi fier, iar soia, smochinele şi seminţele de susan oferă aportul necesar de calciu.

Fructele si legumele proaspete sau congelate (fierte sau coapte la cuptor) sunt prietenul tau cel mai bun in post: primele sunt doldora de vitamine, iar cele din urma au un continut bogat de oligoelemente. Alege: cartofii si afinele (pentru continutul de iod), legumele verzi (pentru fier), ciupercile (au proteine vegetale, care le vor inlocui foarte bine pe cele animale, absente din retetele de post), sfecla rosie (pentru continutul variat de minerale).

Oleaginoasele sunt surse excelente de proteine, fibre, vitamine (A, E, B-uri), minerale (fier, zinc, magneziu, calciu, fosfor) si grasimi esentiale (Omega-3 si Omega-6). Mergi intotdeauna pe variantele sanatoase, naturale (fara adaos de zahar, sare si ulei, da?). Alege: migdale, fistic, alune de padure, nuci (caju, de macadamia, clasice).

Quinoa este un aliment doldora de carbohidrati, calciu, vitamine B, magneziu, fier si toti aminoacizii esentiali de care are nevoie corpul uman. In plus, are un indice glicemic scazut, potrivit Sanovita.

