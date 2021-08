Cele mai bune glume cu Messi, după plecarea de la Barcelona. De ce nu se poate transfera la FCSB sau Dinamo

Astfel, Mihai Stoica a explicat pe Facebook de ce starul argentinian nu poate semna cu FCSB.

„Start glumelor cu Messi la FCSB!”, a fost descrierea postării lui MM Stoica pe Facebook. La un comentariu primit, Mihai Stoica a explicat și motivul pentru care s-a gândit la o astfel de interacțiune inedită cu fanii echipei: „Ideea era că românul – din ce în ce mai anost – o să invadeze rețelele cu glume gen ’îl ia nea Gigi pe Messi’?”.

După ce jurnalistul Radu Buzăianu i-a spus lui Mihai Stoica, în comentarii, că Messi e prea scund şi nu poate lovi mingea cu capul, criteriu considerat crucial de patronul FCSB, Gigi Becali, Mihai Stoica a replicat ironic. „A zis că nu mai ia străini liberi etc”, a scris Stoica.

Nici la Dinamo nu poate merge Messi

„Din cauza interdicției la transferuri a clubului nostru, jucătorul Leo Messi nu va putea semna contractul cu Dinamo”, este gluma care circulă pe Instagram, distribuită de contul „viata_de_caine11”, conform Prosport.

Rapid Bucureşti, transfer de marcă

Deşi abia promovată, Rapid Bucureşti este singura echipă din România care şi-a "permis" să îl transfere pe fostul decar al Barcelonei.

Pe pagina de Facebook Giuleştenii a apărut o fotografie cu Leo Messi lângă Daniel Niculae, semnând contractul. Evident, fotografia este o glumă!

De ce a plecat Messi de la Barcelona

"Am venit aici să explic situația în care am ajuns în negocierile cu Leo Messi. Salariile noastre reprezintă 110% încasările clubului. Regulile Ligii Profesioniste sunt dictate de fair-play-ul financiar. Știam această situație atunci când am venit aici, dar după audit am aflat că cifrele sunt mult mai rele decât ni s-a spus inițial. Pierderile clubului sunt mult mai mari decât credeam. Actualele contracte formează o masă salarială uriașă, iar totul e legat de fair-play-ul financiar. Din acest motiv nu am putut să ne încadrăm în fair-play-ul financiar cu contractul lui Messi.

Pentru a ne încadra în regulile fair-play-ul financiar, ar fi trebuit să acceptăm acordul financiar propus de Ligă și să ipotecăm drepturile de televizare pentru următorii 15 ani. Nu pot lua o decizie care va afecta clubul în următorii 15 ani! Clubul are peste 100 de ani și este deasupra tuturor, chiar și deasupra celui mai bun jucător din lume. Îi vom mulțumi mereu lui Messi pentru ce a făcut aici, dar clubul vine înaintea oricui. Când am înțeles care este situația reală, am înțeles că nu putem pune clubul într-o situație riscantă. Singura variantă prin care Messi putea semna ar fi fost să acceptăm oferta Ligii (n.r acordul cu CVC), dar această operațiune ar fi pus clubul în pericol în următorii 15 ani. Nu puteam face asta! Messi a vrut să stea, noi am vrut să-l păstrăm", a declarat Joan Laporta, preşedintele FC Barcelona, conform Digisport.

"Trebuie să ne supunem regulilor. Poate că regulile ar putea să fie mai flexibile, dar asta nu este o scuză. Am fost nevoiți să ne descurcăm cu moștenirea grea pe care am primit-o. Messi trebuie felicitat, rădăcinile lui sunt în Barcelona, iar eu unul sunt foarte trist că s-a ajuns aici. Messi a avut cel mai mare succes din istoria clubului. A fost un jucător de referință pentru cea mai frumoasă eră din istoria clubului. O nouă eră începe acum, în istoria vom avea 'înainte de Messi' și 'după Messi'. Ne-a adus multă bucurie și trebuie să-i fim recunoscători pe vecie", a mai afirmat Laporta.