Cel mai sofisticat avion de luptă rusesc, doborât de ucraineni cu o rachetă ”pensionată” de România din 1998

foto Facebook Air Force Command of UA Armed Forces

Comandamentul Aerian al Ucrainei a publicat imagini după ce a distrus un avion de luptă rusesc SU-35, care este una dintre cele mai moderne aeronave ale Forţelor Aeriene Ruse. Militarii ucraineni nu au dezvăluit cum a fost doborât avionul, dar în mediul online a apărut informaţia că acesta a fost victima unui vechi sistem cu origini sovietice S-125, care din anul 1986 a fost în dotarea MApN.

Sistemul S-125 a fost considerat depășit și scos din serviciu de România din 1998. În prezent, militarii români folosesc sisteme antiaeriane de rachete de tip Hawk (denumire provenită din acronimul Homing All the Way Killer) şi S-75 M3 ”Volhov”, dar şi sofisticatul PATRIOT PAC 3+ (cel mai recent model aflat în serviciu şi utilizat şi de Armata SUA).

Sistemul cu origini sovietice S-125 a fost proiectat în 1960, are o distanță de acțiune redusă și altitudine de angajare mică, zboară lent, dar, datorită proiectării cu două trepte, este mai eficient împotriva ținelor mai manevrabile.

S-125 a fost conceput pentru a apăra instalaţiile guvernamentale, industriale şi militare critice împotriva tuturor tipurilor de ameninţări aeriene care zboară la altitudini mici şi medii, cum ar fi bombardiere, avioane de vânătoare, avioane multirol şi rachete de croazieră. În ciuda faptului că a fost retras de fosta Armata Roşie din cauza lipsei de mobilitate, S-125 este încă în serviciu în mai multe ţări, printre care se numără Polonia şi Bulgaria.

Ucraina şi-a repus unităţile în funcţiune la sfârşitul anului 2020, după ce le-a actualizat la standardul S-125-2D Pechora, care le oferă o autonomie substanţial mai mare de 40 de kilometri, arată eurasiantimes.com, citează Adevărul. Totuşi, nu este clar câte sisteme S-125 ucrainene erau operaţionale când Rusia a lansat invazia la sfârşitul lunii februarie.

SUA au trimis 100 de drone kamikaze armatei ucrainene

Statele Unite au trimis 100 de drone switchblade armatei ucrainene, iar armele "vor ajunge rapid în Ucraina, dacă nu sunt deja acolo", a declarat un oficial al Departamentului Apărării, citat de CNN.

"Suntem în discuții cu ucrainenii cu privire la viitoarele utilizări ale dronelor switchblade și, desigur, vom păstra această opțiune deschisă în continuare", a declarat secretarul de presă al Pentagonului, John Kirby, conform Mediafax.

Dronele switchbalde sunt mici și portabile, fiind numite și drone kamikaze, care poartă focoase și detonează la impact. Cel mai mic model poate lovi o țintă aflată la o distanță de până la 10 km, potrivit companiei care produce dronele.

