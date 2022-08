Cel mai mare mit despre astrologie, distrus de Astrosens. Daniela Simulescu, la un an de la lansare: Care au fost cele mai mari provocări, dar și cele mai importante lecţii de până acum

„Astrologia nu are limite” - Daniela Simulescu

Pe 15 august 2021, a fost lansat proiectul Astrosens.ro. „A trecut un an, timp în care s-au întâmplat foarte multe lucruri”, a spus Daniela Simulescu, astrolog DCNews și redactor șef Astrosens.

Odată cu lansarea proiectului, numeroase mituri legate de astrologie au fost dărâmate. „Astrologii nu ghicesc, așa cum cred mulți români, ci oferă noi instrumente de cunoaștere, studiate pe parcursul a mii de ani”, a explicat Daniela Simulescu.

La ceas aniversar, Daniela Simulescu a oferit un interviu în exclusivitate pentru DCNews. Vă invităm să-l citiți în rândurile ce urmează:

Se împlinește un an de când Astrosens și-a început călătoria. În majoritatea zonelor, „tăierea moțului” se petrece la prima aniversare a copilului. Suntem la un moment aniversar, așa că hai să aflăm ce alege Astrosens de pe tavă: stilou, îndrăzneală, Lună Plină, marele benefic, Lilith, conjuncție, Mercur retrograd, Lună Nouă, critic Facebook, foarfecă.



În primul rând, îndrăzneala. Pentru că este una dintre calitățile principale ale proiectului. Pentru că este una dintre însușirile care m-au ajutat de-a lungul timpului să îmi continui pasiunea, astrologia, în ciuda preconcepțiilor greșite. Și pentru ceea ce va și urma.



În al doilea rând, Lilith. Deși mulți se feresc de acest punct, chiar și unii colegi de breaslă, eu extrag partea bună. Lilith aduce detașare, inovație, nonconformism, nesupunere, dar și reușită.



Și nu în ultimul rând, stiloul. Acesta a fost ales de colega mea, Elena, ea fiind o maestră a scrisului. Vă puteți seama de asta din articolele de pe site.



Care au fost cele mai mari provocări, dar și cele mai importante lecţii de până acum?



Cea mai mare provocare a fost, este și va fi în continuare schimbarea percepției despre astrologie. Înainte de 1990, acest domeniu a fost interzis, iar pe urmă a fost promovat într-un mod greșit. Da, astrologia, are și partea previzională, dar nu trebuie privită deloc ca o ghiceală, o vrăjitoreală. În plus, astrologia nu înseamnă douăsprezece zodii și atât.



Lecția cea mai importantă a fost aceea de a reuși să îmbinăm jurnalismul de calitate cu astrologia. Să scriem articole cu o bază serioasă, dar care să fie și plăcute de către cititori.



Ce ne-ar putea spune Astrosens despre tine, dacă am întreba ce fel de proprietar ești?

Că sunt competitivă, ambițioasă, selectivă, pasionată, că îmi place să construiesc totul pas cu pas. Dar și că sunt încăpățânată și nesupusă.



Știm că ai o zână în echipă - Elena. Povestește-ne o întâmplare care a dus la sudarea echipei voastre.

Da, Elena este Zâna Astrosens începând cu luna aprilie a acestui an. Sunt multe evenimente speciale care ne-au legat. Dar, fără dubiu, cel mai important este cel legat de lansarea proiectului.



Am întrebat urmăritorii ce sens are astrologia în viața lor. Ei mi-au răspuns și eu am ales un comentariu. L-am citit la lansarea Astrosens. Ulterior, când Elena s-a angajat la noi am aflat că este născută pe 15 august, ca Astrosens, și ne-am dat seama că ea a scris acel comentariu. Pe care vi-l ofer:



„Cred că în astrologie este vorba despre diversitate, unicitate și apoi unitate. Este un tot, un întreg marcat de frumusețe. Și o să explic de ce spun asta. Diversitatea și unicitatea le poți înțelege când îți dai seama cât de diferite sunt două hărți astrale ale unor oameni cu soarele în aceeași zodie. De pildă, ai Soarele în pești, însă Mercur în leu și luna în mai știu eu ce. Sunt atât de multe combinații încât îți poți da seama că fiecare este unic și asta te face să zâmbești. Apoi vine unitatea, deși diferiți suntem uniți de probleme de comunicare și ne pică tuturor Google Meet-ul pe Mercur retrograd sau nu dormim deloc bine când e Lună Plină. Sensul astrologiei e să îți arate că toate lucrurile au rostul lor, nu sunt întâmplătoare acolo, iar astrologul vine să îți dea câteva idei, sugestii, sfaturi despre cum să îți croiești mai ușor drum printre rotirile planetelor. Să te mai stăpânești când te apucă, să îndrăznești când Uranus îți e aproape, să nu te sperii de coșmaruri când te ia Neptun de cap. Pentru mine astrologia are un sens apropiat de cel al literaturii și poate de cel pe care alții îl descoperă în chimie, în fizică și în alte științe, ele îți arată frumusețea lumii.”



Nimic întâmplător! Astrologia ne învață asta! Și dacă așa credea înainte să lucreze la Astrosens, vă dați seama ce crede acum?



Ce mit despre astrologie adoră Astrosens să dărâme?

Că astrologia îți spune exact ce se întâmplă în viața ta. Că oamenii pot fi judecați după zodie. Că există doar unele zodii compatibile.



Ce ai în plan pentru Astrosens în perioada următoare?

Explorarea altor fațete astrologice. Să îi învățăm pe urmăritori diferența dintre astrologia natală, previzională, orară, electivă. Să le arătăm partea practică a acestui domeniu vast. Să îi ajutăm să se cunoască mai bine.



Și să facem în așa fel încât Astrosens să devină un site de referință pentru iubitorii de astrologie și spiritualitate din România.

Astrosens.ro se adresează atât cunoscătorilor, cât și celor care vor doar să își citească horoscopul, se adresează oricui, „indiferent de religie, orientare, minoritate”.

La mulți ani, ASTROSENS.RO!

Urmăriți în cadrul horoscopului săptămânal ce spune Daniela Simulescu la un an de când a lansat Astrosens:

