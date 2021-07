Cel mai mare eveniment de sporturi electronice din lume se desfășoară la București, anunță Nicușor Dan

Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat că Bucureștiul găzduiește prin intermediul Arenei Naționale cel mai mare eveniment mondial de sporturi electronice al anului, la toamnă.

Anunțul a fost făcut de primar pe pagina sa de Facebook. „În perioada 12-17 octombrie, pe Arena Națională din Capitală, se va desfășura cel mai mare eveniment mondial de sporturi electronice din acest an – The International 10 (TI10). Evenimentul e la cea de-a zecea ediție, iar Bucureștiul se va alătura altor orașe importante din lume (Seattle, Köln, Vancouver, Shanghai) care au găzduit această competiție în anii precedenți”, se arată în postarea lui Nicușor Dan.

Premiile sunt cele mai mari din istoria competiției, de nu mai puțin de 40 milioane dolari

„Turneul de la București e dotat cu premii de 40 de milioane de dolari, un maxim istoric pentru această competiție, dintre care 16% vor reveni statului român sub formă de impozite. Pentru comparație, turneul de tenis de la Wimbledon din acest an are un fond total de premiere de circa 48 de milioane de dolari.

Organizatorii estimează că evenimentul de la București va fi urmărit de circa 80 de milioane de fani pasionați de sporturi electronice din întreaga lume. Capitala României va beneficia astfel de publicitate, își va îmbogăți portofoliul de evenimente găzduite și va putea în continuare să atragă mai ușor alte manifestări sportive, culturale sau de business”, a adăugat primarul.

Arena națională, folosită pentru a dezvolta economia locală a Capitalei

„Folosim astfel avantajele competitive ale Bucureștiului – iar Arena Națională e unul dintre ele – pentru a dezvolta economia locală și a aduce mai mulți bani la buget”, a conchis el.

Nicușor Dan, colaborare cu președintele UEFA

„Ieri seară, chiar pe Arena Națională, i-am mulțumit președintelui UEFA, Aleksander Čeferin, pentru foarte buna colaborare pe care am avut-o în organizarea Campionatului European de Fotbal la București. Cu sprijinul partenerilor din țară și din străinătate, al UEFA și al FRF, al Ministerului Tineretului și Sporturilor și al altor instituții centrale și locale, prin contribuția voluntarilor și cu ajutorul suporterilor, Bucureștiul a reușit să găzduiască o competiție europeană de prestigiu la standarde europene”, a transmis Nicușor Dan, după conchiderea ultimului meci de la EURO 2020 găzduit de țara noastră.