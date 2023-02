Gheorghe Florescu, cel mai cunoscut cafegiu din București: Înainte de 1989, serviciile secrete aveau oamenii lor care aduceau cafea crudă, din străinătate, la sugestia mea / video

Gheorghe Florescu, cel mai cunoscut cafegiu din Capitala României, a vorbit, în podcastul Avangarda al lui Ionuț Vulpescu, despre perioada ceaușistă în care Securitatea de la acea vreme aducea cafea din străinătate la recomandările lui:

„În primul rând, în timpul regimului comunist, cea mai bună cafea era cafeaua Columbia, cafea obișnuită, suavă, nu era ceva deosebit. Dar Securitatea, serviciile secrete aveau oamenii lor care aduceau cafea crudă, din străinătate, la sugestia mea.

Eu și cu domnul Keşcherian, de la catedrala Sf. Iosif, prăjeam această cafea. Am avut o discuție cu Generalul-Colonel Emil Macri, care era șeful contrainformațiilor economice, pe vremea lui Ceaușescu, de ce cafeaua nu e la fel de bună ca la Paris.

„Pentru că nu e materia bună, domnule General!”, i-am spus.

Mie îmi vorbea atunci securitatea cu „domnul” Florescu și cu „Nea” Florescu. Eram foarte intrigat de faptul că eram mult mai tânăr decât persoana care mi se adresa, și îmi spunea „Nea Florescu”. „Păi stai, măi, frate! Eu am 30 de ani și tu ai 55 și îmi zici mie Nea Florescu?”

Pe urmă am aflat eu care era treaba… Ei nu îmi spuneau mie niciodată „tovarășe”. Ei nu îmi vorbeau așa. În timpul anchetei de la IGM i-am spus: „Tovarășul Colonel...” „Ați crescut porci împreună, e adevărat?” „Nu am crescut porci împreună. Poate tu, e treaba ta. Împreună nu am făcut treaba asta.” I-am zis-o și eu!“, a spus Gheorghe Florescu.

