Cel mai bun CEAI pentru slăbit. Scapi de 3 KG și de infecții. Are beneficii uimitoare pentru ficat și imunitate

Există un ceai pentru slăbit care are efecte benefice și asupra imunității, care ajută la detoxifierea ficatului și curăță de grăsime vasele de sânge.

Este vorba despre ceaiul verde, un ceai pentru slăbit consumat de secole și care e ridicat la rang de artă.

Potrivit csid.ro, medicii recomandă să bem zilnic 4 cești de ceai verde dacă vrem să scăpăm de kilogramele în plus. Dar atenție, evitați pliculețele de ceai și alegeți în schimb plantele uscate!

Un studiu publicat în revista Journal of the American College of Nutrition arată că participanții la un studiu care au consumat zilnic 4 cești de ceai verde, timp de două luni, au slăbit 3 kilograme fără să își schimbe radical dieta.

Beneficiile ceaiului verde

S-a observat că riscul de boli cardiovasculare (infarct, accident vascular, tromboze) este mai redus în rândul celor care consumă frecvent ceai verde, pentru că antioxidanții previn acumularea grăsimilor de pe vasele de sânge, evitându-se astfel ateroscleroza. De asemenea, este redus riscul de formare a cheagurilor de sânge.

Ceaiul verde consumat zilnic are efecte benefice și asupra sistemului imunitar.

Specialiștii susțin că antioxidanții din frunzele de ceai verde previn inflamațiile din corp și susțin imunitatea, ferindu-ne astfel de infecții.

Mai mult, compușii benefici din ceaiul verde ajută la detoxifierea și regenerarea ficatului, motiv pentru care, persoanele care suferă de steatoză hepatică sunt sfătuite să consume cât mai des acest ceai pentru slăbit, benefic și pentru sănătatea ficatului.

Nu în ultimul rând, eaiul verde conține și cafeină, deci poate fi un excelent înlocuitor pentru cafeaua de dimineață, conferind energie și claritate mentală.

Ceai de trei fraţi pătaţi

Această plantă are proprietăţi antialergice şi depurative. Prepară o infuzie dintr-o linguriţă de trei fraţi pătaţi la 250 ml apă în clocot. Se beau 2-3 căni pe zi, cu 30 de minute înainte de masă. Se recomandă să urmezi acest tratament timp de o lună. După această perioadă faci o pauză, apoi începi din nou cura de o lună, potrivit divahair.ro.

Ceai de brusture

Ceaiurile pentru acnee din rădăcină de brusture elimină toxinele din organism şi au acţiune antiseptică. Prepară o infuzie din 3-4 linguri de rădăcină de brusture la un litru de apă. Această cantitate se consumă în cursul unei zile.

Dacă îţi doreşti un tratament mai concentrat, poţi să optezi pentru prepararea decoctului de rădăcină. Acesta se face dintr-o lingură de rădăcini la o cană de apă. Se beau două căni pe zi. Se recomandă să ţii cura cu ceai de brusture timp de două luni, dar cu o pauză de zece zile între ele.

