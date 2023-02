Cel mai bun pește pe care îl poți mânca pentru a pierde în greutate

Este, de asemenea, o opțiune sănătoasă care vă poate oferi o gamă largă de beneficii. De exemplu, consumul de pește vă poate îmbunătăți vederea și poate reduce riscul bolilor de inimă și bolii Alzheimer, ca să nu mai vorbim că vă ajută să pierdeți în greutate.

Următoarele sugestii sunt de la Lisa R. Young, consultant în nutriție, profesor adjunct de nutriție la Universitatea din New York.

Somon

„Somonul este o sursă excelentă de proteine slabe”, spune Young pentru Eat This, Not That!. „Conține acizi grași omega-3 care sunt esențiali pentru dieta noastră. Omega-3 sunt nutrienți care dau energie corpului nostru și mențin inima, plămânii, creierul și sistemul imunitar să funcționeze corect. Acest lucru este important pentru cineva care încearcă să slăbească, în special deoarece acești acizi grași pot ajuta, de asemenea, la creșterea metabolismului.”

Alături de aceste beneficii utile, omega-3 pot fi, de asemenea, capabili să ajute cu inflamația. „Acizii grași omega-3 au proprietăți antiinflamatorii”, spune Young, „de asemenea, corpul nostru nu îi produce singur, deci este un nutrient esențial care ar trebui inclus prin alimente sau suplimente.”

Ton

„Tonul este plin de nutrienți, cum ar fi acizii grași omega-3, vitamina D și seleniul”, spune Young. „Seleniul este un nutrient esențial necesar tiroidei noastre pentru a funcționa optim. Deoarece tiroida este responsabilă de metabolism, o tiroida care funcționează prost ar putea afecta capacitatea noastră de a pierde în greutate, așa alimentele bogate în seleniu pot ajuta. Un studiu a arătat că o creștere a aportul de seleniu alimentar duce la scăderea a grăsimii corporale.”

Cod

Codul este un alt pește fabulos pe care trebuie să îl adăugați în dieta dvs., care vă poate ajuta corpul să funcționeze corect datorită vitaminelor și mineralelor găsite în el. „Peștele este bogat în proteine și sărac în calorii și grăsimi, în același timp fiind bogat în vitamina B de care corpul nostru are nevoie pentru a gestiona stresul, a construi neurotransmițători, a metaboliza nutrienții, a elibera energie din alimente și atât de multe alte funcții", spune Young.

Young explică, de asemenea, că codul „este sărac în calorii și sărac în grăsimi, dar bogat în proteine, ceea ce îl face foarte dens în nutrienți”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News