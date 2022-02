Cei 13 polițiști de frontieră ucraineni care păzeau Insula Șerpilor ar fi în viață - VIDEO

Statul Major al Armatei Ucrainei a anunțat luni printr-un comunicat oficial că militarii care păzeau Insula Șerpilor și au dus lupte grele cu Marina rusă pentru apărarea insulei sunt în viață, luați prizonieri de trupele ruse de ocupație, scrie Ziarul de Iași.

