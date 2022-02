Ceasul deșteptător al Reginei Elisabeta are un sunet specific. Este o tradiție veche de 175 de ani

Ceasul deșteptător al reginei are un sunet specific. Este o tradiție veche de 175 de ani / Foto: Instagram Royal Family

De la domnia reginei Victoria, un cimpoist special desemnat îl trezește pe monarhul Marii Britanii cântând la ora 9 dimineața sub fereastra dormitorului său de la Balmoral, în Scoția.

În fiecare zi a săptămânii, de când regina Victoria era la conducere, un cimpoist singuratic îl trezește pe șeful statului cântând sub fereastra dormitorului de la Balmoral, în Scoția.

Începând exact la ora 9.00 dimineața și cu o durată de 15 minute, cimpoierul suveranului, Paul Burns, cântă pentru regină de anul trecut. El a fost precedat de Richard Grisdale, care a jucat acest rol din 2019.

Potrivit mai multor documente istorice, Regina Victoria i-a scris o scrisoare mamei sale, ducesa văduvă de Kent, în care spunea:

"Nu am auzit altceva decât cimpoaie de când suntem în frumoasele Highlands și am devenit atât de pasionată de ele încât intenționez să am un cimpoist, care, dacă vă place, să cânte la cimpoi în fiecare seară la Frogmore".

Scott Methven a fost unul dintre cei mai cunoscuți în ultimii ani, deoarece a cântat pentru Regina Elisabeta din 2015 până în 2019.

Domnul Methven a fost, de asemenea, cimpoistul vedetelor muzicale, având concerte alături de Sting, Bruce Springsteen, Stevie Wonder și Billy Joel.

El a fost membru al 5 Scots Argyll and Sutherland Highlanders, dar a fost nevoit să renunțe la rolul său din cauza unor probleme de familie - acest lucru a dus la cinci săptămâni de tăcere în jurul domeniului scoțian.

Palatul Buckingham NU VREA să spună dacă regina Elisabeta a II-a are COVID-19

Conform Daily Mail, regina ar fi avut o întâlnire cu fiul ei, prinţul Charles, cu două zile înainte ca acesta să fie testat pozitiv, astfel că în societatea britanică creşte îngrijorarea privind starea de sănătate a suveranei.

Potrivit unor surse, regina, în vârstă de 95 de ani, nu are simptome, însă starea sa de sănătate este monitorizată permanent. Se pare, de asemenea, că aceasta ar fi vaccinată cu trei doze şi, astfel, nu este nevoie să se auto-izoleze dacă nu are un test pozitiv. Ea este, însă, sfătuită să se testeze zilnic, timp de 7 zile.

