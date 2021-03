Cea mai veche motocicletă românească înmatriculată în țară- GALERIE FOTO

Tânărul din Ocna Mureș, care locuiește în prezent în Alba Iulia, se mândrește cu o colecție impresionantă de motociclete recondiționate și rare.

”Pasiunea pentru motociclete sau mașini, în general, o am de la o vârstă destul fragedă. Cred că fiecare băiat sau fiecare copil a avut o copilărie legată de motociclete, mașini și tot ce ține de lucrurile astea. Am avut norocul ca și în copilărie să am un mecanic auto vecin și în fiecare zi eram împreună cu el în atelier sub o mașină. Acum nouă ani de zile, am început o colecție de machete la scară de 1 la 43. Momentan, peste 150-160 de modele și unele sunt unicate, făcute și printate 3D și, în mare parte, din fabricație românească. Sunt un colecționar împătimit al mărcilor românești în primul rând. Dețin o Dacia 1310, primul model, primul prototip prezentat în 1979 la TIB (Târgul Internațional București). Este un model unicat, este cred, singurul din țară care a mai rămas.” a spus Răzvan Cornel Marcu, pentru ziarulunirea.ro.

”Dețin o Mobra Carpați, primele serii, din 1966, care urmează restaurarea ei, mai dețin un Mobra 50 din 1970, a 371-a fabricată. Este cea mai veche din țară înmatriculată, prima și singura atestată ca și vehicul istoric din România la Retromobil. Mai dețin o Mobra Hoinar, fabricată în 1987, este restaurată de la 0, ca și restul motocicletelor, funcționează impecabil. Toate sunt cu acte, toate sunt înmatriculate și sunt o parte din istoria românească, readusă la viață. Mai dețin o Honda CB400F din 1978. Este full custom, făcut în Olanda, model unicat. A fost premiată în revistele de afară. Este unicat și în România, este un model de show, perfect funcționabil. Este făcut de la 0, modificat și nu prea seamănă cu modelul inițial. Asta este pasiunea mea, astea sunt motocicletele pe care le dețin. Mă mândresc cu ele, sunt restaurate de la 0, sablate, vopsite.” a afirmat tânărul.

