Cea mai vârstnică persoană din lume și-a sărbătorit ziua. Imagini de colecție de la aniversarea a 119 ani / foto

Cea mai vârstnică persoană din lume a împlinit 119 ani. Este vorba despre japoneza Kane Tanaka, care şi-a sărbătorit ziua de naştere împreună cu personalul centrului de vârstnici în care locuieşte.

Femeia a trăit cinci ere imperiale japoneze şi a fost inclusă în Cartea Recordurilor Guinness. Japonia este ţara cu cel mai mare număr de persoane care au mai mult de o sută de ani. Potrivit rapoartelor, este vorba despre peste 86.000 de oameni.

Majoritatea centenarilor sunt femei, scrie Publika.

#KaneTanaka Happy 119th birthday in Japan ???????? today to Kane Tanaka. The worlds oldest person, born January 2 1903. Have a great birthday, wish you many more. If me or any of my followers make it to 90 that will do all of us. ???? ???????? ???? ???????????? ???????? pic.twitter.com/E3J9t0zKlH