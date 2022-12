Cea mai mare teamă a lui Mihai Mitoșeru: Am ajuns aici pentru că eu am vrut și mi-am asumat, eu am vrut să divorțez

Întrebat care este cea mai mare frică a sa, actorul a zis: „Că voi rămâne singur. Când s-a întâmplat cu mama ce s-a întâmplat (n.r. - operația pe creier suferită de mama prezentatorului), am realizat că, la un moment dat, chiar o să rămân singur, că doar pe ea o am. Am ajuns aici pentru că eu am vrut și mi-am asumat, eu am vrut să divorțez, am vrut să fiu singur, vreau în continuare să fiu singur. Dar am frica asta că voi rămâne singur pe lume”.

Care ar fi lucrul pe care l-ar schimba în viața sa, dacă ar putea întoarce timpul



„Aș schimba multe. Cu trecerea timpului vezi altfel viața, mai ales când te maturizezi. La un moment dat, am pierdut toți banii și a trebuit să o iau de la zero. Cu Bingo și cu spectacolele pe care le prezentam câștigam atât de bine încât puteam să fac multe lucruri. Dar am pierdut tot, chiar și casele noastre, ale mamei și a mea, aveam două apartamente. Am rămas în stradă și a fost greu. N-aș mai face tâmpeniile de la 20 de ani, să arunc cu banii. Aș fi mai chibzuit”, a scris Mihai Mitoșeru.

