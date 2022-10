Cea mai bună zonă a țării pentru turism din punct de vedere meteorologic

Delta Dunării este recomandată și de meteorologi în această perioadă, ca urmare a faptului că vremea este extrem de bună, iar diferența termică dintre zi și noapte este foarte mică. Mirela Polifronie, meteorolog ANM, a confirmat acest lucru:

„Pentru turism, pentru weekend, parcă delta sună bine, nu? Nici la munte nu e zăpadă, dar nici nu prea ai ce să faci dacă e frig. În deltă ar fi momentul potrivit, vremea e mai caldă“, a spus Val Vâlcu.

„Da! În toată țara este vremea caldă, doar că, într-adevăr, în deltă și temperaturile minime sunt ceva mai ridicate, iar diferența termică de la zi la noapte nu ar fi atât de proeminentă ca în restul țării“, a spus Mirela Polifronie.

„Și nu sunt nici nori. Cerul este senin, o toamnă plăcută“, a punctat Val Vâlcu.

„În mare parte din zi, cerul este senin, într-adevăr“, a completat Mirela Polifronie.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Ce se întâmplă cu excursiile de o zi în Delta Dunării. Țibuleac (AMDTDD): Lucrurile s-au mai nuanțat. Mesaj important pentru turistul român

Delta Dunării își diversifică oferta. Țibuleac (AMDTDD): Turiștii pot practica sporturi de iarnă. Delta este frumoasă indiferent de anotimp

În condițiile în care se încearcă o extindere a sezonului turistic în Delta Dunării, Cătălin Țibuleac, președintele Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării, a spus care sunt unitățile ce oferă cazare tot timpul anului și ce oportunități au turiștii care preferă să vină în rezervație în timpul sezonului rece.

„Acest deziderat, cu extinderea sezonului, e de 4-5 ani încoace. Încercăm în permanență să reducem costurile în așa fel încât să avem un sezon turistic de 12 luni pe an. Deocamdată, doar două resorturi din Deltă știu că au deschis 12 luni pe an, Green Village și Lebăda. Acum, mai nou, Complexul Razelm Luxury Resort se va alătura unui turism de 12 luni pe an. La fel, și alte locații continentale, Hotelul Mon Jardin din Mahmudia și alte pensiuni din zonă.

Trebuie precizat că sezonul va fi afectat de criza economică și va conta foarte mult cum vor fi adaptate prețurile la servicii având în vedere că omul de rând, turistul român sau străin, își va drămui foarte bine banii renunțând la anumite plăceri în favoarea cheltuielilor pentru casă ori hrana de zi cu zi.

Dacă discutăm de extinderea sezonului, discutăm de capetele de sezon. Atât iarna, cât și primăvara devreme, discutăm de înghețul lacurilor, care au apă mică și vor permite practicarea unor sporturi de iarnă sau pescuitul la copcă. Delta este frumoasă în orice anotimp, indiferent că e vară, iarnă, toamnă sau primăvară. Practicarea sporturilor de iarnă în Delta Dunării reprezintă o soluție (...)“, a spus, pentru DC News, Cătălin Țibuleac, președintele Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării (citește continuarea AICI).

CITEȘTE ȘI - Începe dezbaterea Planului de management al Deltei Dunării; Guvernator: Documentul va fi literă de lege pentru următorii 10 ani

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News