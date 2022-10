Ce scrie presa internațională despre Simona Halep, după suspendarea pentru doping

“Şoc în luma tenisului”, a reacţionat presa internaţională după ce fostul lider WTA Simona Halep a fost depistată pozitiv cu o substanţă interzisă şi suspendată provizoriu, scrie Ziarul de Iași.

“Halep suspendată pentru dopaj: A luat substanţe interzise la US Open”, a titrat Gazzetta dello Sport, adăugând: “Şoc în lumea tenisului. ITIA a confirmat că Simona Halep, 31 de ani, a fost suspendată pentru dopaj”.

AP a încercat să obţină o reacţie de federţia americană de tenis şi de la antrenorul Patrick Mouratoglou, însă reprezentanţii acestora au refuzat să comenteze cazul.

Ce prevede regulamentul antitdoping

Conform regulamentului antitdoping, Halep riscă o suspendare de până la patru ani pentru un test pozitiv cu o substanţă cum este Roxdustat. “Sportivii pot obţine o reducere a suspendării, probabil până la trei ani, dacă recunosc rapid că s-au dopat şi acceptă sancţiunea”, menţionează AP.

“Halep suspendată”, a scris şi L’Equipe, precizând că sportiva spune că este nevinovată. Jurnalul menţionează că românca a câştigat în august turneul de la Toronto şi că la US Open a fost eliminată în primul tur de o sportivă venită din calificări.

Marca a notat: “Simona Halep, pozitivă la testul antidoping. Substanţa găsită este Roxadustat, asimilată categoriei EPO de către Agenţia Mondială Antidoping şi care îmbunătăţeşte oxigenarea sângelui”.

“Simona Halep, de două ori campioană de grand slam, a picat un test andidoping la US Open”, scrie The Guardian. “Halep, care a câştigat French Open în 2018 şi Wimbledon anul următor, este cea mai importantă jucătoare de tenis depistată pozitiv după Maria Şarapova, testată în urmă cu şase ani”, adaugă The Guardian.

Agenţia Reuters anunţă de asemenea că Halep a fost găsită dopată. “Fostul lider WTA descrie suspendarea ca fiind cel mai mare şoc al vieţii ei şi neagă că ar fi luat substanţa interzisă cu bună ştiinţă”, menţionează Reuters.

Toni Iuruc, fostul soț al Simonei Halep, după suspendarea tenismenei pentru doping: Nu ar trișa niciodată! Nu lua nici măcar o Vitamina C fără să întrebe medicul! Este bolnavă de corectitudine

Toni Iuruc, fostu soț al SImonei Halep, a făcut primele declarații după ce tenismena a fost testată pozitiv, la un control antidoping, la substanţa roxadustat.

"Sunt șocat, nu-mi revin de o oră, sunt șocat și iarăși șocat! Nu pot să cred așa ceva. O cunosc de trei ani pe Simona, din care minimum doi în circuit, și vă jur că această fată, fosta mea soție, este obsedată de un singur lucru: cinstea! Poți să-i iei orice Simonei, dacă i-ai luat cinstea, corectitudinea, o omori! Nu mai e om! Nu știu ce s-a întâmplat acolo, cu acel test, dar probabil este o greșeală. Simona nu ar fi făcut așa ceva nici dacă i-ai fi tăiat mâna ca să nu mai joace tenis.

Simona Halep nu ar trișa niciodată, cariera ei este blazonul ei și o știu cel mai bine… Știți foarte bine că abia am terminat divorțul, aș fi putut să spun "No comment". Nu am cum să fac așa ceva, când cunosc acest om atât de bine, când am stat cu ea atâția ani. Simona era obsedată să nu greșească. Vă dezvălui ceva în premieră: nu bea niciodată nici măcar apă dacă sticla nu era sigilată. O desigila cu mâna ei, mereu era atentă. Vă mai spun ceva. Nu lua nici măcar o Vitamina C fără să întrebe medicul. Este bolnavă de corectitudine. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News