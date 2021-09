Ce s-a întâmplat cu Petru Covrig, wellness coach, după ce, la 22 de ani, s-a trezit că mânca doar fast-food și bea sucuri carbogazoase

Institutul Național de Statistică arată că românii au o speranță de viață cu 5,9 ani mai mică decât alți europeni. Femeile, în general, par să trăiască cu câțiva ani mai mult ca bărbații. Una dintre cauze este alimentația.

Activitatea fizică și alimentația sunt printre elementele esențiale care contribuie la o viață sănătoasă. România este țara din UE care cheltuie cei mai mulți bani din bugetul familiei pe mâncare, aproape de două ori mai mult decât media europeană.

Doar un sfert din români mănâncă zilnic fructe. Boli de inimă, diabet, cancer din cauza hranei nesănătoase...

Din păcate, conform statisticilor, doar un sfert din români mănâncă zilnic fructe. Conform raportului național al stării de sănătate a populației din anul 2019, majoritatea europenilor nu fac destulă activitate fizică, iar românii nu fac rabat de la asta: O cifră alarmantă de 63% dintre noi nu fac niciodată exerciții fizice sau sport.

Pornind de la toate aceste statistici, l-am contactat pe Covrig Petru, wellness coach, pentru a găsi soluții și a îndrepta obiceiul alimentar al majorității oamenilor. După cum ne-a relatat, Petru nu a fost dintotdeauna adeptul mâncării sănătoase. Însă, la un moment dat a decis să adopte un stil de viață sănătos. Acum, prin exemplul său, îi inspiră și pe alții să facă acest pas.

Iată interviul cu Petru Covrig:

DC News: Care a fost punctul de cotitură când ai decis să adopți un stil de viață mai sănătos? Ce mâncai înainte într-o zi, ce mănânci acum?

'Punctul de cotitură a fost când am văzut că se poate și altfel decât să mănânci doar fast food și să bei sucuri carbogazoase. Aceste obiceiuri însemnau lipsă de energie, probleme cu digestia, dar și întrebarea crucială: Dacă la 22 de ani mă confrunt cu astfel de dificultăți, cum va fi la 50 de ani?!', a spus Petru Covrig.

'Micul dejun, cea mai importantă masă a zilei.'

'Micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. În trecut, la mine era inexistent și apoi începeam ziua cu palanețe, patiserii, nelipsitul suc carbogazos și foarte multă vreme am mâncat fast food, junk food, adică mâncare nesănătoasă. Aceste lucruri se întâmplau când eram student. Mai mult, cei din jurul meu aveau aceleași obiceiuri alimentare, lipsă de energie, unii probleme cu greutatea. Seara și noaptea mâncam cipsuri și, din nou, Coca-Cola.', a declarat Petru Covrig.

DC News: Ce părere ai despre alimentația românilor? Care sunt cele mai mari greșeli și ce trebuie făcut, care sunt soluțiile?

'Alimentația românilor este predominant nesănătoasă. Mă refer la faptul că se consumă extrem de multă carne, carne grasă, mâncăruri semi preparate, ca să nu mai zic de dulciuri și gustări sărate. Spre deosebire de bunicii mei, care mâncau și ei carne grasă, totuși nu o mâncau zilnic și nici nu existau atâtea alimente nesănătoase pe lângă”, ne-a mai zis tânărul.

Marea greșeală din alimentația românilor. Ce trebuie făcut

'Marea greșeală este că, în ciuda problemelor de sănătate, a surplusului de greutate, oamenii în loc să afle cauza care a produs toate aceste lucruri, merg doar la efectul lor, adică la medicamente: mă doare capul, iau medicament. Sunt balonat, iau medicament! Însă toate aceste dificultăți se reglează din alimentație. În primul rând, ar trebui reduse și chiar eliminate complet băuturile carbogazoase, dulciurile nesănătoase (pentru că există dulciuri sănătoase), mâncarea grasă, fast food. Soluțiile sunt să înceapă chiar de astăzi un stil de viață activ, sănătos și echilibrat. Și, de asemenea, să apeleze la un specialist. Pe mine mă puteți găsi online pe social media, Facebook, Instagram, Tiktok', a evidențiat Petru Covrig.

'Dieta ar trebui să conțină tot ceea ce corpul nostru are nevoie'

DC News: Ce înseamnă să ții dietă? Ce diete recomanzi?

'În primul rând, cuvântul dietă provine din latină și înseamnă eliminarea alimentelor și a sucurilor care nu ne fac bine. Apoi, în România cuvântul dietă este asociat cu faptul că: țin dietă = nu mănânc sau mănânc foarte puțin, ceea ce e greșit. Dieta ar trebui să conțină tot ceea ce corpul nostru are nevoie: carbohidrați complecși, proteine, fibre, fitonutrienți, micronutrienți. Am învățat că a mânca echilibrat, sănătos și complet nu înseamnă să renunț la tot ce îmi place. De ce? E simplu. Am învățat să prepar varianta sănătoasă și doar să elimin prăjelile, sucurile și să mă bucur de gust.', a subliniat Petru Covrig.

DC News: Cum se desfășoară o ședință de nutriție personalizată?

'O ședință de consultanță personalizată cu mine se desfășoară în cea mai mare parte online, pe baza unei programări, constând într-un apel video, pentru a cunoaște stilul de viață, obiectivele și ce e dispus persoana să facă. Pentru o mică parte, stabilesc și întâlniri fizice (în condiții de siguranță, având în vedere riscurile).', a spus Petru Covrig.

Alimentația copiilor, o provocare importantă

DC News: Alimentația copiilor este un punct de extrem de important. La ce trebuie să fim atenți?

'Cu privire la alimentația copiilor, se aplică tot ceea am spus mai sus, ținând cont că micuții își însușesc obiceiurile alimentare ale părinților și prietenilor. În primul rând, recomand educația nutrițională a părinților, pentru ca, mai apoi, pornind din familie, copiii să înțeleagă de ce să facă anumite alegeri și la ce îi ajută pe termen lung.', a concluzionat Petru Covrig, wellness coach, pentru DC News.