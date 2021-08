Ce nu mănâncă niciodată Bianca Drăgușanu: Am trecut și prin faza când mâncam o roșie pe zi

Bianca Drăgușanu a făcut dezvăluiri, în cadrul podcastului lui Damian Drăghici, cu privire la ce consumă pentru a se menține în formă și totodată pentru a nu acumula kilograme în plus.

Bianca Drăgușanu a spus că nu se abține de la nimic, însă este atentă să mănânce puțin. „Am trecut și prin diete, am trecut și prin faza când mâncam o cireașă sau o roșie pe zi. Acum, dacă nu mănânc, nu pot să-mi duc sarcinile la bun sfârșit, nu pot să fac sală, nu pot să fac sport. Nu am de unde să-mi iau energia dacă nu mănânc, mi se pare esențial să mănânci cât să trăiești, dar am perioade când plec în vacanțe unde mănânc că îmi place să mănânc”, a spus Bianca Drăgușanu.

Ulterior, a spus că evită zahărul și sarea. „Este bine să fii echilibrat, nu pot să faci din mâncare un stil de viață. Eu mănânc de toate, am chestii pe care le prefer și pe care nu. La modul general, evit cel mai mare drog de pe planetă: zahărul. Zahăr și sare găsim în orice, încerc să le evit. Trebuie să avem un echilibru în tot”, a mai spus Bianca Drăgușanu în cadrul podcastului.

Când a început să-și construiască imaginea Bianca Drăgușanu

„Nu știu dacă aș putea să spun că am început să construiesc, pentru că la mine s-a pus cărămidă cu cărămidă fără să mă gândesc că aș vrea să construiesc ceva. Eu mi-am dorit dintotdeauna să fiu ceea ce am ajuns, de fapt. Mi-am dorit celebritate, nu a fost ușor drumul deloc, pentru că sunt judecată foarte des, dar, fiind un om asumat și onest, am reușit cam tot ceea ce mi-am propus până în momentul de față", a mai spus Bianca Drăgușanu.

Relația cu Botezatu, foarte importantă

Nu mai este niciun secret faptul că Bianca Drăgușanu a fost, este și va fi una dintre cele mai importante femei pentru Cătălin Botezatu, lucru pe care-l recunoaște de câte ori are ocazia.

Chiar dacă relația lor s-a încheiat, au rămas buni prieteni.

Invitată în emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D, Bianca Drăgușanu a dezvăluit că l-a protejat mult pe Cătălin Botezatu în timpul relației lor pentru a nu-l face să sufere.