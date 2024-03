"Ce îmi doresc aia primesc". Cristina Spătar, fericită și fără grija banilor, alături de soțul ei: "Chiar e un tip foarte drăguț"

"Dacă îi zic să mergem mâine… pun degetul pe hartă și îi zic că vreau acolo, acolo mă duce, nu am opriri din partea lui. Eu ce îmi doresc aia primesc, adică chiar e un tip foarte drăguț. Doresc tuturor femeilor așa un partener. Sunt un om bun, un om cu mult bun simț și cred că Dumnezeu se mai uită așa din când în când și la oamenii buni", a declarat Cristina Spătar la Star Matinal, potrivit viva.ro.

"Nu-mi lipsește nimic"

"Nu-mi lipsește nimic. Am vreo două-trei carduri pe care le folosesc, sunt la discreția mea, mulțumesc lui Dumnezeu. Eu sunt o fată economă, nu cheltui atât de mult, pot să mă numesc cucoană în casa mea, cum zice Aida. Copiii, muzica mea (…) Vorbeam înainte cât de important este să îți faci meseria și să simți că ești apreciat pentru ceea ce faci tu. Asta e cea mai mare satisfacție. Să fii iubit și apreciat pentru muzica pe care o faci", spunea Cristina Spătar, în urmă cu ceva timp, pentru Antena Stars.

Banii soțului, importanți

La un moment dat, artista recunoștea că banii sunt importanți atunci când vine vorba despre relația cu soțul ei, Vicențiu Mocanu.

"Contează foarte mult. Copilașii mei au fost obișnuiți cu un nivel de trai destul de ridicat și nu numai. Cred că oricine și-ar dori să aibă copiii în siguranță, să aibă alături de ei un bărbat responsabil, un om care iubește copiii și care are ce să le ofere, pentru că eu urma să le ofer o educație până la sfârșit, până îi făceam adulți . Atunci, a fost o treabă foarte binevenită faptul că el este un potent om de afaceri. Plus că eu învăț foarte multe de la el și mă ajută în viitoarele mele afaceri. Pentru mine, contează. Nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la copiii mei, chiar îmi doresc să fie bine. De ce nu? Hai să nu fim ipocriți și să recunoaștem! Da, sunt foarte încântată că am un sprijin în el", spunea Cristina Spătar pentru viva.ro.

