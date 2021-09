Ce dietă ține Ioana Năstase pentru o siluetă subțire: Dacă vă spun ce mănânc într-o zi, râdeți de muriți

"Sunt foarte sinceră cu voi. Ce fac să arăt bine? Fac foamea. Da, pentru că după o vârstă se cam depune tot. La 22 de ani, după ce am născut, într-o lună, de la 75 kg am ajuns la 59 de kilograme. De atunci am încercat să mă mențin. Pe la 43 de ani am facut ulcer perforat și am fost operată de urgență. Fac foamea în continuare, deși am antecedente. Dacă vă spun ce mănânc într-o zi, râdeți de muriți (n.r. râde în hohote). Am meniul meu de foame, ca să zic așa. Dimineața beau un litru de apă și o cafea cu lapte. După-amiază mănânc ori mămăligă cu brânză și smântână, ori pește sau fructe de mare, ori o salată. Atât. Apoi, non-stop apă, seara un fruct și 4 masaje pe săptămână. Da, am o singură masă pe zi. Nu vă spun să faceți ca mine, pentru că nu e bine! Nu fac sport, doar masaj, care mă ajuta foarte mult. Nu am operații, în afară de silicoane, nu pierd vremea pe la esteticieni și saloane de înfrumusetare, dar recunosc, nu mănânc cum trebuie", a povestit Ioana Năstase pentru Click!.

"Eu nu mă simt iubită"

De curând, soția lui Ilie Năstase a uimit cu declarațiile sale, după împăcarea cu fostul tenismen.

"Sunt un om foarte sincer. Când ne-am cunoscut, eu auzisem doar de la lume de Ilie Năstase. L-am întrebat dacă era căsătorit. Ilie mi-a spus că divorțează. Era mai altfel atunci, era mai plin de viață. S-a schimbat mult. Eu când iau o decizie o iau, de această dată mi-am călcat pe suflet și am încercat să merg mai departe pentru că Ilie mă are doar pe mine, am considerat că el chiar are nevoie de mine, eu am grijă de el, eu stau cu el tot timpul. Eu un om sincer, face doar ceea ce simte. El trebuie să se schimbe.

Am încercat să-i redau toată libertatea pe care a avut-o înainte. Ăsta a fost ultimul compromis pe care l-am făcut. Mi-a fost un pic cam greu, dar mă supăr dacă mă înjosești. Mi-am neglijat nepoțica și fiul ca să fiu alături de Ilie. Dar am considerat că așa e corect, văzând și vârsta lui. El are mai multă nevoie de mine. El toată vara a stat cu fetele lui. Eu sunt mai romantică ca el. Nu știu dacă la vârsta asta mai există iubire, dar mai important e să ai pe cineva să te protejeze, să fie cu tine. Eu nu mă simt iubită”, a spus Ioana Năstase pentru click.ro.