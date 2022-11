Ce crede Teo despre relaţiile Maiei, la 18 ani. "Îmi spune mereu: faci cum vrei!"

Vedeta de la Kanal D e foarte mândră de Maia și susține că o iubește necondiționat. Sunt cele mai bune prietene, pentru că-și spun totul și recunosc de fiecare dată când greșesc. "Este un om demn de respect, pe care îl iubesc necondiționat, un om pe care îmi doresc să îl am lângă mine toată viața, deși știu foarte bine că nu e natural să fie așa. Dacă ar fi să mă întrebe cineva ce îmi doresc cel mai mult, acel lucru ar fi să stea la mine în brațe toată viața, dar ar fi egoist. Sigur că există insecurități. Toate mamele au senzația că sunt cele mai rele mame din lume, că toate celelalte mame pot face lucruri, și ele nu. Toate credem că nu facem suficient pentru copilul nostru, că nu dedicăm suficient timp. Și eu am trecut prin toate aceste stări, am avut însă norocul să citesc, când Maia era foarte, foarte mică, un interviu al unei mari gimnaste care tocmai născuse și spunea: „M-am săturat să spun că sunt cea mai rea mamă din lume. Sunt convinsă că nu e așa!“. Și m-am mai calmat. Dacă este o mamă care nu are temeri, aș vrea să o cunosc, o voi pune pe un piedestal, îmi voi lua notițe, le voi învăța pe dinafară și o să vi le recit" a mărturisit Teo într-un interviu pentru Viva.

Teo spune că timpul e cel mai mare duşman şi că nici nu ştie când au trecut atâţia ani de la momentul când a învăţat cum s-o înfaşe pe micuţa Maia, pentru prima dată: "Parcă ieri învățam să o înfăș cu o eșarfă de mătase, pentru că avea, ca orice nou-născut, gesturi bruște și dădea din mânuțe, și se zgâria pe față, și se speria. Medicul mi-a spus să o înfăș ușor în ceva de mătase sau bumbac, astfel încât să își miște mânuțele, dar să nu îi ajungă la față. Asta îmi aduc aminte exact și este una dintre amintirile care și acum sunt vii. Îmi mai amintesc că, într-o seară, eram adâncită într-o lectură și lângă mine a apărut o tânără pe care nu am recunoscut-o, era Maia care proba o rochie și era așa de frumoasă de parcă nu aș fi văzut-o cu cinci minute mai devreme."

"Maia nu mă ceartă, mă lămureşte"

Întrebată dacă Maia, ca orice adolescentă, îi mai reproşează câte ceva din când în când, Teo a explicat: "Maia nu mă ceartă, mă lămurește, îmi arată unde i se pare că procedez altfel decât ar face ea și de ce. Îmi spune de fiecare dată: „Faci cum vrei, dar după părerea mea cel mai bine e să faci așa, că mă înțelege; dar faptul că îmi spune niște lucruri nu înseamnă că trebuie să le simt și eu, ci că o altă perspectivă s-ar putea să mă ajute."

Maia a împlinit de curând 18 ani și este o tânără extrem de frumoasă, dar și foarte discretă. În perioada în care viața adolescenților se învârte în jurul ecranelor și rețelelor de socializare, Maia își vede de viața sa departe de lumina reflectoarelor. Fiica prezentatoarei a postat o serie de fotografii în mediul online, iar fanii au fost surprinși să o vadă cât de mare a crescut și cât de simpatică este! Zeci de aprecieri și comentarii au fost lăsate la postarea respectivă. „O fată foarte frumoasă, deșteaptă!! Mult succes, Maia!!', „Ce transformare!!!', „Superbă', sunt câteva dintre comentariile primite de fiica lui Teo Trandafir pe Instagram.

