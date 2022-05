Ce cadouri își face Carmen Harra: Pare o nebunie pentru cineva. Pentru mine nu! Am o colecție mare

"Pare o nebunie pentru cineva. Pentru mine nu! "

"Eu îmi fac tot timpul cadouri. Cadourile mele sunt casele de milioane de dolari. Eu mereu mi-am cumpărat lucruri foarte scumpe, bijuterii foarte scumpe. Așa că nu știu care a fost cel mai scump. Dar întotdeauna mi-am cumpărat lucruri foarte scumpe… Scumpe poate din punctul de vedere al omului de rând, poate mai puțin scumpe din punctul de vedere al unor oameni foarte celebri.

Dar sigur că, să mergi să îți cumperi un inel de jumătate de milion de dolari, pare o nebunie pentru cineva. Pentru mine nu! Pentru că întotdeauna investițiile în bijuterii au fost o pasiune a mea. Am o colecție mare de bijuterii și de obicei astea au fost lucrurile care m-au pasionat. Și investițiile imobiliare în proprietăți deosebite. Sunt lucrurile pe care întotdeauna le-am considerat cadourile necesare în viață", a spus Carmen Harra, pentru ciao.ro.

Vezi și: "Venim pe pământ cu niște informații". Carmen Harra, mărturisiri surprinzătoare: Am văzut nenumărate exemple de reîncarnare

"Mi se pare senzațional să poți să faci bine"

Vedeta a spus și cum arăta viața ei înainte de a deveni celebră.

"Eu sunt cunoscută de copil. Am debutat la câțiva ani, pe la 9 ani am început să cânt toată viața mea. Lumea m-a știut de când eram adolescentă. Toată viața mea am avut sentimentul ăsta de a fi un om cunoscut, dar un sentiment care nu m-a copleșit, cu care am cochetat întotdeauna și a fost plăcut. Nu am fost niciodată infatuată, nu m-a făcut mai fericită faptul că eram cunoscută sau nu. M-am considerat întotdeauna un om obișnuit care trece prin toate experiențele vieții, ca oricare. Faptul de a fi cunoscut mie nu mi se pare ceva senzațional. Mi se pare senzațional să poți să faci bine. Să poți să ajuți, să fii un om de onoare, să fii integru", a mai spus ea.

Vezi și: "Sunt foarte bine în lumea mea". De ce nu vrea Carmen Harra să se recăsătorească: Văd ce se întâmplă. Este greu

Carmen Harra, previziuni CUTREMURĂTOARE despre RĂZBOIUL Rusia-Ucraina vs. România: Vor fi multe pierderi de vieți omenești!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News