Ce BANC i-a spus Mitică Dragomir lui Ceaușescu. Reacția Elenei Ceaușescu l-a SPERIAT: N-am s-o uit NICIODATĂ! I-am spus nevestei: Gata, ne CURĂȚĂ!

Mitică Dragomir este un om politic, afacerist și fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România. El și-a început cariera ca președinte al mai multor cluburi de fotbal, precum Chimia Râmnicu Vâlcea, Viitorul Scornicești și FCM Brașov.

Din structurile LPF, Dumitru Dragomir a făcut parte încă de la început. A fost mai întâi vicepreședinte și apoi a devenit președintele LPF.

Mitică Dragomir a fost deputat în Parlamentul României din partea PRM în perioada 2000-2008.

Pe vremea când era președintele Clubului FCM Brașov, muncitorii de la Uzina "Steagul roșu" de care aparținea echipa s-au revoltat împotriva sa și i-au trimis o petiție lui Nicolae Ceaușescu în care îl acuzau că îi obligă să achite cotizații și să plătească abonamente la meciurile echipei, doar să strângă bani negri pentru blaturi, cumpărarea arbitrilor și a ziariștilor.

Mitică Dragomir, chemat la o sindrofie la reședința lui Nicolae Ceaușescu din Scornicești. Ce BANC i-a spus atunci

Invitat în emisiunea "40 de întrebări" cu Denise Rifai, de la Kanal D, Mitică Dragomir a spus bancul pe care l-a spus atunci soților Ceaușescu și a dezvăluit care a fost reacția Elenei Ceaușescu.

"Da, avea un umor extraordinar. Ceaușescu era un om absolut deosebit, cald, iubitor de oameni. Mi-a spus atunci la masa aia: să nu faceți prostii, că vă desființez.

I-am spus un banc. M-a întrebat dacă știu un banc cu Ceaușescu: Știu, tovarășe președinte!", a spus Mitică Dragomir.

Ulterior, el a început să spună bancul:

"Uitați, pe o navă s-au întâlnit Hrușciov, Ceaușescu și Kennedy. Și s-au întrebat: care nație e cea mai curajoasă din lume?! Românul a zis a noastră, americanul la fel, rusul că a lor.

Și a spus: John, aruncă-te în ocean cu cuțitul ăsta și scoate 2, 3 rechini! S-a aruncat, a scos 2 rechini, dar fără o mână și fără un picior.

Rusul către Alioșa: ia un cuțitaș mai mic și scoate 3 rechini! S-a aruncat, a ieșit fără picioare, dar cu vreo 4-5 rechini.

Nicolae Ceaușescu către Ion: Ioane, ne facem dracu de râs! Aruncă-te și tu, ia ce vrei baionete, cuțite, puști, aruncă-te și scoate măcar un pește să nu ne facem de râs! E apa rece, bre, nu intru!

Ce curajos!", este bancul rostit de Mitică Dragomir.

"Atunci am simțit că am greșit, că doamna Ceaușescu mi-a zis ceva ce nu am să uit niciodată: "Mă, să fii al morții de nebun!" Mi-a fost frică, printre puținele dăți. Când am ajuns i-am spus nevestei: gata, ne curăță! Și nu mi-a făcut nimic!"