Controverse Twitter. Ce au în comun Donald Trump, Andrew Tate și talibanii

În martie 2022, cu peste șase luni înainte ca Elon Musk să preia oficial site-ul de rețea socială, miliardarul a apelat la Twitter pentru a critica poziția aplicației cu privire la libertatea de exprimare, potrivit Euronews.

Din acel moment, agenda lui a devenit destul de clară și interesul sau de a cumpăra platforma a crescut, pe 27 octombrie 2022 achiziționând-o pentru suma de 44,4 miliarde de euro.

În lunile de după, angajații au fost concediați, conturile verificate (bifate cu albastru) au început să fie taxate pentru privilegiu, iar unii utilizatori care au criticat cu îndrăzneală abordarea lui Musk față de platformă au fost interziși.

Abonamentul Twitter Blue a permis chiar și înalților oficiali talibani să obțină pentru scurt timp statutul verificat, inclusiv Hedayatullah Hedayat, șeful departamentului ”acces la informații” al talibanilor, scrie BBC.

The head of the Taliban’s department for “access to information”, Hedayatullah Hedayat, and its top media watchdog, Abdul Haq Hammad, each had blue ticks on their accounts as of Monday. #Twitter #ELONMUSK #Taliban #Trending #rapidpakistan pic.twitter.com/zxp9QpHl5B

Fostul președinte al SUA a fost mereu vocal pe Twitter până când contul său a fost suspendat definitiv în ianuarie 2021.

La acea vreme, Twitter a spus că acest lucru a fost făcut pentru a preveni ”riscul de incitare în continuare la violență”. În urma interdicției, Trump a ripostat lansând propria sa aplicație de socializare, Truth Social.

Pe 18 noiembrie anul trecut, Musk i-a întrebat pe adepții săi de pe Twitter dacă Trump ar trebui să i se permită să revină pe platformă. Într-un rezultat de tip Brexit, 51% dintre utilizatori au votat ”da”, iar două zile mai târziu, Musk a confirmat că Trump își va recăpăta contul.

În prezent, cercetat în România pentru acuzații de viol și trafic de persoane, influențatorul de social media Andrew Tate este un alt nume important care a revenit pe Twitter după preluarea lui Musk.

Pe 18 noiembrie 2022, contul său - care a fost dezactivat de-a lungul verii - a revenit, și a devenit foarte activ în restabilirea bărbatului care a fost, de asemenea, scos de pe platforme precum Facebook, Instagram și TikTok dintr-o multitudine de motive.

Momentan, contul lui Tate a fost interzis din nou în urma arestării sale în România pe 29 decembrie. El și fratele său, care sunt ambii reținuți în țară, au negat orice acuzație.

I am the last super hero of masculinity as every other "man" has glaring obvious failings.



Only I am absolutely complete and perfect in every possible way.



I am the last hope for man kind.



I will save everyone.



All of you.



Top G.