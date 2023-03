Ce ar ascunde prăbușirea Euroins. Scenariul lui Negrescu despre interesul statului: De ce ar vrea ca ”lucrurile să nu arate bine în piață”

Înainte de prăbușirea Euroins anunțată mai întâi pe surse, în 8 martie, liderul PSD, Marcel Ciolacu, anunța, despre piața RCA: ”Știți foarte bine că este posibil să fie un faliment anunțat. Sunt ferm convins că Guvernul va interveni, așa cum a mai făcut-o. Vicepreședintele ASF a solicitat și la mine întâlnire, am înțeles că președintele ASF a solicitat întâlnire și cu prim-ministrul”. Întrebat despre anumite semnale în acest sens, președintele PSD a răpsuns: ”Există anumite semnale pe piață că ar exista această posibilitate. A mai existat acest precedent, parcă la City Insurance. Eu ce vă pot răspunde este din precedentul care a fost, unde statul a intervenit. Sunt ferm convins că cei de la ASF, împreună cu Guvernul României, vor lua decizia cea mai bună”.

Ce spune Adrian Negrescu despre Marcel Ciolacu și anunțul ASF

”Declarația domnului Ciolacu a fost una extrem de ciudată, una care, într-o țară civilizată, l-ar fi pus pe președintele Camerei Deputaților să vină să dea explicații măcar în fața unei comisii, pentru că influențează piața respectivă. A vorbit despre un potențial faliment fără să ofere date, fără să ofere nimic, nu a făcut decât să creeze panică și să determine o problemă în piața respectivă. Mai mult, în aceeași zi, a venit ASF, autoritatea care ar trebui să vegheze asupra stabilității pieței asigurărilor din România și a făcut un anunț laconic cum că se gândește să plafoneze prețurile asigurărilor RCA, asta după ce le crescuse cu până la 40%. Toată lumea s-a gândit: ce am făcut, am crescut prețurile ca apoi să le plafonăm? Adică să le garantăm companiilor o creștere spectaculoasă a prețurilor?” a spus Adrian Negrescu, analist economic, pentru DCNews.

Pe de o parte, conform economistului, avem șoferii care ”voiau să-și facă o asigurare, dar au văzut anunțul că statul vrea să plafoneze prețurile, și s-au gândit dacă să-și facă acum asigurare sau să mai aștepte să plafoneze la un preț mai mic”. Această așteptare a însemnat o scădere pentru asiguratori, dar și o problemă pe zona investițională: ”Firmele de asigurări au în spate investitori care când aud de plafonare, numai la lucruri bune nu se gândesc, dovadă că nicio plafonare pe lumea asta nu a avut efecte pozitive”.

Scenariul economistului: interesul statului în prăbușirea Euroins

”Cred că statul are un interes în a face ca lucrurile să nu arate bine în piață. Tot autoritățile ne-au mai spus că vor să-și înființeze propria companie de asigurări. Oare prin declarațiile dlui Ciolacu și ale ASF nu se încearcă, de fapt, crearea unei emulații în piață menită să-i facă loc acestei companii de stat. Oare nu încercăm să atragem clienții companiei, 2,5 milioane, către compania de stat? Atunci, de asemenea, vorbim despre un mecanism speculativ, cu atât mai mult cu cât Euroins tocmai a primit raportări interesante.

Finanțele Euroins ar fi primit confirmare: acopereau 145% din fonduri din asigurări

Unul dintre acționarii săi a anunțat că această companie nu are probleme financiare și că are contracte de asigurare care-i permit să acopere cu 145% necesarul de fonduri. A existat un audit făcut de experți internaționali care au transmis că nu are probleme atât de mari pe cât se spune în spațiul public. Un alt lucru foarte interesant a fost că agenția Fitch i-a acordat un calificativ stabil din punct de vedere al solidarității financiare. Atunci care au fost interesele în piață pentru a veni cu un astfel de mesaj? E un mare semn de întrebare și cred că cineva trebuie să răspundă pentru ce se întâmplă acolo” a mai spus Adrian Negrescu.

Economistul mai subliniază că nu este explicat concret de ce cresc tarifele RCA în România cu până la 40%: ”Am mai văzut un alt artificiu făcut de ASF, care a spus că ar fi o creștere de 15% sau 16%, dar a precizat, doar din grafice, că e pe ultimele 6 luni. Raportat la ultimul an, avem o creștere de până la 40%. Au încercat să îmbrobodească realitatea”.

Ulterior interviului, în urmă cu o zi, Marcel Ciolacu chiar a declarat: ”S-au luat niște decizii de către statul român și am privatizat anumite pârghii pe care statul le putea folosi în astfel de momente. Sper din tot sufletul să fi învățat din vechea experiență și de data aceasta să fie pregătiți să intervină, în primul și în primul rând prin fondul de garantare, dar nu în ultimul rând, avem două bănci cu capital de stat: CEC și Eximbank.

Cred că este cazul, după aceste două experiențe, statul să aibă în continuare o pârghie în astfel de situații, pe perioade limitate, să înceapă și să-și creeze companie de stat de asigurări”.

