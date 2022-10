Ce a spus Dan Petrescu, după ce a înjurat un jurnalist în Turcia

”Regret sincer. Îmi pare rău că mi-am ieșit din fire. Eram tensionat din cauza meciului și m-au deranjat întrebările reporterului. Nu l-am jignit în mod direct, dar e adevărat că mi-am pierdut calmul și îmi cer scuze pentru asta”, a transmis Dan Petrescu, potrivit GSP.ro.

”Dane, viitorul tău la CFR Cluj depinde de această calificare în primăvara europeană?”, a fost întrebarea care l-a scos din sărite pe antrenor.

”Nu e o întrebarea pentru mine asta. Pui numai întrebări d-astea care... nici nu-ți mai răspund. Vezi că domnul Varga e la hotel, du-te și întreabă-l. Cu tine nu mai vorbesc niciodată, jur, nici nu-ți mai răspund”, a spus Dan Petrescu la conferință.

”Păi așa face mereu ăsta, mă, dă-l în m****i mă-sii!”, a spus Petrescu, în timp ce translatorul a tradus declarația pentru jurnaliștii din Turcia, scrie Sport.ro.

Sivasspor - CFR Cluj, partidă contând pentru grupa G din Conference League, se joacă joi, de la ora 22:00. CITEŞTE AICI MAI MULTE

"Jucăm la victorie"

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa va juca la victorie în partida din deplasare cu Sivasspor din Europa Conference League şi speră să aibă mai mult noroc decât în meciul tur pierdut cu 0-1.



"După meciul cu Sivasspor din tur noi nu am mai pierdut. Am câştigat aproape toate partidele şi normal că moralul nostru e foarte bun acum. Meciul de mâine trebuie abordat la victorie. Încercăm să câştigăm, sper să avem mai mult noroc decât în tur. Atunci am avut trei penalty-uri şi un gol valabil, dar nu a fost să fie pentru că nu a văzut arbitrul. Cine va câştiga mâine, va câştiga grupa", a afirmat Dan Petrescu.



Mijlocaşul croat Karlo Muhar a declarat în aceeaşi conferinţă de presă că îşi doreşte o victorie joi seara pentru a obţine calificarea în primăvara europeană.



"Acest meci e foarte important pentru noi, dar şi pentru Sivasspor. E multă presiune pe ambele echipe, miza este mare. Vrem să dăm totul mâine, să facem lucruri bune şi să ne calificăm în următoarea fază a competiţiei. Normal că ne dorim să rezolvăm calificarea cât mai repede posibil, dar trebuie să ne concentrăm şi să facem un joc bun mâine. Iar la final sper ca rezultatul să ne fie favorabil. Dan Petrescu este mereu concentrat, vrea să câştige fiecare meci. Atât antrenorul, cât şi jucătorii trebuie să fie puţin tensionaţi. Dacă nu eşti tensionat, atunci astea nu sunt pentru tine", a spus Muhar, conform Agerpres.

Dan Petrescu are parte de sprijinul conducerii

"În urma ultimelor speculaţii apărute în mass-media cu privire la posibila schimbare de pe banca tehnică a antrenorului echipei noastre, clubul CFR 1907 Cluj doreşte să facă anumite precizări. Dan Petrescu are parte de încrederea conducerii clubului şi rămâne în continuare antrenorul echipei CFR 1907 Cluj", precizează sursa citată.



Antrenorul a avut o discuţie cu patronul echipei, Nelu Varga, în cadrul căreia s-a convenit că echipa are nevoie de continuitate la nivelul conducerii băncii tehnice.



"Tehnicianul echipei noastre a avut o discuţie cu patronul clubului, una bazată pe maturitate şi respect, iar scopul ambelor părţi s-a dovedit a fi, aşa cum era de aşteptat, unul comun: acela de a avea continuitate pe banca tehnică şi de a avea rezultate importante. Rămânem o familie unită, aşa cum am fost mereu, iar pentru asta avem nevoie ca şi suporterii să fie în continuare alături de jucători, dar şi de staff-ul tehnic, pentru că doar împreună vom reuşi să obţinem rezultate importante, aşa cum am făcut-o mereu în ultimii ani", se mai arată în comunicatul de presă semnat de conducerea clubului CFR Cluj.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News