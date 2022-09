Ce a făcut Mircea Bravo pentru tanti Lenuța în cele mai grele momente. Relaţia celor doi, cu totul specială

Mircea Bravo și tanti Lenuța susțin că încă din anul 2016 sunt nedespărțiți, datorită relației minunate pe care au clădit-o. Vloggerul recunoaște că a fost mustrat de către cea pe care o vede ca pe o „bunică”, deoarece nu o suna mai des, iar atunci și-a dat seama că una dintre îndatoririle lui este să se asigure de întreținerea acestei relații minunate dintre ei:

„Deci am devenit de la colaborator la impresar și dup-aia am devenit nepot cam după trei luni, Tanti Lenuța zice: „Mă de ce nu m-ai sunat?” Ok o trecut săptămâna și nu am sunat și atunci mi-am dat seama că într-adevăr deja aveam o altfel de relație și de atunci încerc pe cât posibil să-mi fac datoria și chiar dacă avem ceva de filmat s-o sun s-o întreb cum îi să-mi explice ce s-a mai întâmplat mai ales acum că are viață mondenă, să zic așa, și ne auzim săptămânal să povestim ce s-a mai întâmplat. Treaba asta a început în 2016”, a povestit Mircea Bravo în cadrul podacastului „ Acasă la Măruță”.

„S-a mirat în ce hal m-o dus, adică la față cum m-am schimbat"

Tanti Lenuța a povestit că a ajuns de urgență în spital, chiar cu o zi înainte ca soțul ei, nea Sandu să se stingă, în același spital. Aceasta a povestit cum Mircea Bravo i-a fost alături în aceste clipe tragice: „Datorită lui sunt aici („și invers”, a completat Mircea Bravo). Eu am fost foarte bolnavă, foarte bolnavă două săptămâni am tras pe picioare și odată mă sună și „Ce faci?”, o întreabă Mircea, iar aceasta îi răspunde „Mircea dragă nu știu să zic că îmi piere vocea și nu o durat o juma de oră și o venit cu un rezident și ei își dau telefonie pe la spate și „no hai gată-te că mergem să facem un consult și vin eu acasă cu tratament”, i-a zis Mircea la vremea respectivă. Și el m-o dus la spital („Ca pe propria lui bunică”, a completat moderatorul podcastului, Cătălin Măruță). M-o dus la spital și băiatul s-a mirat în ce hal m-o dus adică la față cum m-am schimbat”, a povestit Tanti Lenuța despre clipele tragice prin care a trecut cu ajutorul lui Mircea Bravo, la podcastul menționat mai sus. „Miercuri noapte o murit (nr. nea Sandu, soțul lui Tanti Lenuța) și eram în spital atunci că m-a internat la spital..avea 80 de ani.”, a mai completat tanti Lenuța în cadrul aceluiași podcast.

Cine este Tanti Lenuța din Chinteni

anti Lenuța a devenit virală odată cu aparițiile în clipurile lui Mircea Bravo, însă puțini știu ca ea a debutat cu mult mai înainte, alaturi de băbuțele din Chinteni, încă de prin 2014, pe postul Look TV, atunci când făceau emisiuni de la Cluj, scrie clujcapitala.ro. Pe numele său adevărat, Lenuța Moldovan, în vârstă de 73 de ani, are mai multe porecle. Cei de pe ulița satului o strigă acum „Lenuța de pe Facebook”, iar cei care au urmărit-o la TV o știu drept „Lelea Lenuța din Chinteni”, însă ce este clar pentru toată lumea este că e o ardeleancă autentică.

Întrebată cum e să fii vedetă, “bunica lui Mircea Bravo” dă cel mai frumos răspuns posibil: „Nu știu ce consi­deră lumea că înseamnă vedetă. Eu sunt o muiere în toată firea și îmi mân rândul și lucrul, nu din asta trăiesc, asta fac din pasiune și din drag, și dacă cineva mă apreciază eu le mulțămesc!”, a mărturisit femeia într-un interviu mai vechi.

