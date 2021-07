Câte pensii minime ar acoperi datoria publică. Adrian Câciu: Fiecare român este mai dator acum cu 1.700 de euro

Astfel, potrivit unui calcul făcut de specialiști, românii ar trebui să scoată din buzunare aproape 1.700 de euro ca să plătească datoria statului acumulată în acest an, potrivit Realitatea Plus. Cele 56 de miliarde de lei au fost acumulate de la începutul anului 2021 până în momentul de față. Pentru finanțare pentru acoperirea deficitului, dar și pentru refinanțare, Guvernul are nevoie acum de 130 de miliarde de lei. Ce înseamnă acești bani pentru români, raportat la salarii, dar și la pensii?

Dacă împărțim această cifră la 19 milioane de locuitori, aproximativ, vedem că fiecare ar trebui să plătească 6.842 de lei, adică 1.389 de euro de persoană pentru a acoperi datoria Guvernului. Dacă vorbim despre pensii, referindu-ne la pensia minimă de 800 de lei, de care în momentul de față beneficiază în jur de 930 de mii de persoane, vedem că am avea nevoie de 162 de milioane de pensii minime pentru acoperirea celor 130 de miliarde de lei. Dacă calculăm în funcție de salariul minim pe economie de 1386 de lei net și brut 2.300, de care, conform statisticilor, în momentul de față beneficiază 1,5 milioane de români, cele 130 de miliarde înseamnă 93 de milioane de salarii minime.

Unde sunt banii?

Economistul Adrian Câciu a explicat care este datoria publică acumulată în cele 18 luni de guvernare. Toți acești bani vor fi scoși din buzunarele românilor, prin taxe și impozite mai mari.

"Datoria publică acumulată în aceste 18 luni de guvernare de dreapta este de 34 de miliarde de euro, iar împrumuturile totale, până în prezent, depășesc 50 de miliarde de euro. Evident, toată lumea se întreabă oare unde s-au dus banii. Anul trecut am avut un deficit de 20 de miliarde de euro. Din punctul meu de vedere, dar și din punctul de vedere al Comisiei Europene, pandemia a costat doar 3 miliarde jumătate. Până la deficitul de 20 de miliarde, toată lumea se întreabă oare pe ce s-au risipit banii. Evident, au fost și creșteri de salarii, și creșteri de pensii, au fost și investiții, dar oare nu am putut să colectăm din ceea ce înseamnă veniturile companiilor?

Vă dau un exemplu. Sistemul bancar a făcut un profit de un miliard de euro, cu toate acestea sistemul bancar a beneficiat de amânări de taxe și impozite, în contextul în care noi am luat credite cu dobânzi fără să fie aceste reduceri. Noi continuăm o creștere economică pe datorie. Trebuie să ieșim din această paradigmă. Această paradigmă nu se rezolvă pe spatele oamenilor, prin înghețarea salariilor și pensiilor. (...) Așa se va plăti datoria, prin noi taxe și impozite. Fiecare român este mai dator acum cu 1.700 de euro, iar la final de an va fi mai dator cu 2.500 de euro dacă avem acest necesar de finanțare de 130 de miliarde de lei pe acest an. Gândiți-vă că lucrurile nu se încheie aici. Avem și un împrumut de la PNRR, de 15 miliarde de euro, care la fel va trebui plătit, chiar dacă pentru 30 de ani.", a explicat economistul Adrian Câciu la Realitatea Plus.

Acest articol reprezintă o opinie.