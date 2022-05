Cătălin Moroşanu, victimă a bullying-lui: Prima bătaie pe care am luat-o a fost de la o fată

Luptătorul K1 Cătălin Moroşanu le-a povestit luni elevilor de la un liceu din judeţul Buzău cum în copilărie a fost victima bullyingului şi cum sportul i-a schimbat viaţa. El a mărturisit că prima oară a fost bătut de o fată.

„Eram, mic, gras, roşcat şi cu pistrui şi toată lumea râdea de mine că sunt venit de la ţară. Prima bătaie pe care am luat-o, vă mărturisesc, poate o să râdeţi, dar am luat-o de la o fată. Atunci aveam un coleg care făcea rugby şi am văzut că era respectat. M-am apucat şi de rugby şi după un an de sport eram deja alt om. Ulterior, m-am apucat de kick-box şi întotdeauna mi-am propus ţeluri înalte. Nu visam eu să ajung la televizor, să ajung atât de cunoscut, însă îmi doream, pe plan sportiv să ajung în „Final16” şi asta era ţelul meu”, a spus Cătălin Moroşanu în faţa copiilor adunaţi în sala de festivităţi a Liceului „Radu Vlădescu”, scrie Ziarul de Iași.

Ce visa să devină Cătălin Moroșanu, în copilărie

Totodată, sportivul a mărturisit că în adolescenţă voia să se facă poliţist, însă acum este prea târziu, iar reprezentantul IPJ prezent la întâlnirea cu elevii i-a transmis că nu este târziu şi că Serviciul de Acţiuni Speciale din Buzău ar avea nevoie de un om cu experienţa sa.

„Nu. Permiteţi-mi să vă contrazic, nu este niciodată târziu. Există acum procedura de încadrare din filieră externă iar un om cu pregătirea dumneavoastră ar fi mai mult decât binevenit în Serviciul de Acţiuni Speciale, la mascaţi, cum sunt cunoscuţi. Noi avem la Buzău câţiva sportivi care s-au retras din activitatea competiţională şi activează în acest serviciu”, a spus comisarul-şef Emilia Mihăilescu.

La finalul acţiunii, copiii au ieşit în curte unde s-au fotografiat cu Cătălin Moroşanu şi i-au cerut autografe.

„Mă bucur că am putut să le împărtăşesc o parte din experienţa mea. Şi eu am fost o victimă a bullying-lui şi sper că le-am insuflat copiilor să aibă încredere în propria lor persoană şi că pot să şi depăşească orice orice frustrare şi orice problemă. Cel mai important mesaj pentru cei mici este felul următor: visează, ai încredere în tine şi o să ajungi acolo unde îţi doreşti cu adevărat. Stabileşte-ţi ţeluri înalte, că doar aşa vei reuşi să devii cineva!”, a declarat Moroşanu după întâlnirea cu elevii.

