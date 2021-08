Cătălin Crișan, refuzat de Oana Sîrbu: "S-a întors cu spatele și nu a mai vorbit cu mine". Ce spune artista

"Aveam 17 ani pe atunci. Erau ceaiurile alea dansante, unde ne întâlneam cu toții. Am văzut-o acolo, am invitat-o la dans și i-am spus că-mi place de ea. Apoi mi-am făcut curaj și am invitat-o și la o cafea, dar m-a refuzat. S-a întors cu spatele și nu a mai vorbit cu mine toată seara. Era frumos pe atunci la serate, nu ca acum, când te întâlnești la masă cu prietenii și stau toți pe telefon”, a povestit Cătălin Crișan în cadrul unei emisiuni tv, potrivit spynews.ro.

Întrebată despre perioada în care artistul o curta, Oana Sîrbu a spus... cât de mult îl apreciază ca om.

"Mă încântă Cătălin, cu poveștile lui, cu zecile de bancuri pe care le știe, cu umorul și cu voia-bună pe care le are, de câte ori îl văd. Am făcut multe turnee împreună, prin tot felul de condiții. Dar, într-adevăr, ne știm de când eram copii. Țin minte că ne-am cunoscut la câteva petreceri de copii ale unor colegi care aveau case mari, boierești și unde mama mă lăsa să merg. Am dansat cu Cătălin și l-am ascultat cântând la pian. Un băiat cu o educație aleasă. Mi-e drag să ne revedem la filmări, chiar dacă mai rar, acum”, a povestit aceasta pentru impact.ro.

Cătălin Crișan este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de muzică ușoară din România. La 53 de ani, cu o carieră de este 30 de ani, artistul are cu ce se mândri. Cu o voce inconfundabilă și piese celebre, Cătălin Crișan are încă o mare mândrie și anume copiii.

Cătălin Crișan a fost căsătorit cu Lucia Bubulac, femeia care i-a dăruit cei doi copii, Daria şi Raris. S-au căsătorit în anul 1995, însă în anul 2011 au decis să o ia pe drumuri separate și au semnat divorțul, în mod pașnic. Războiul dintre cei doi a început trei ani mai târziu, în anul 2014, când au început să-și arunce cuvinte grele, la mijloc fiind prinși cei doi copii. Un copil a rezultat și din al doilea mariaj al artistului, cel cu Alina Cupşa.

