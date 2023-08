Cătălin Botezatu, din nou pe masa de operație. I s-a pus al șaptelea stent la inimă: "Nu mai puteam aștepta, am luat hotărârea pe loc"

"Îmi fac analizele de două ori pe an, sunt extrem de precaut… Dar după un control mai amănunțit, cu un aparat de care am zis că e NASA cel puțin, a trebuit să rămân acolo pentru operație pentru că era un risc crescut. Una dintre artere fiind înfundată în proporție de 80 spre 90%, am făcut și o angio și am fost întrebat ce facem? Am decis să facem operație pentru că nu mai era de așteptat. A trebuit să montăm acest stent, nu mai puteam aștepta, am luat hotărârea pe loc, instant, l-am pus și în seara aia eu vroiam să ies din spital, dar mi-au zis să mai stau măcar o zi" , a povestit Cătălin Botezatu pentru ciao.ro.

"Peste 6 luni mă întorc în Turcia pentru control, pentru că voiam să mai fac o operație pe care o aveam de făcut, o hernie care trebuia operată ca să scap și de ea, dar acum doctorul mi-a spus că, și dacă am o problemă la măsea, trebuie să îl anunț, pentru că nu am voie să fac nicio operație timp de un an sau, dacă trebuie mai repede, trebuie să îl anunț. O s-o fac cât de curând să scap, când se va putea.

"Nu îmi place să cerșesc milă"

"Eu niciodată nu vorbesc cu părinții, niciodată nu vorbesc cu mama să îi spun ce operații am. Știu câțiva! Uite, Joshua e cel care mai știe, dar prietenilor mei apropiați, de suflet, nu le spun decât după ce se consumă totul, pentru că ei se panichează. Joshua mă ceartă tot timpul. Îmi spune să las totul deoparte, pentru că nu mai am nevoie de nimic. Dar nu le spun, nu îmi place să cerșesc milă, să îmi spună cineva: "Ai grijă!”, a mai povestit designerul.

După aia, mă sună toată lumea când află! Cum a fost, de exemplu, când m-am operat de cancer și, după ce au fost operațiile reușite și am făcut acea hemoragie internă, din cauza unei drene scoase prost într-un spital din România și era să mor, atunci, da, au venit toți la Istanbul și am zis: "E clar! Operația asta a fost nașpa!”. Au venit toți să mă vadă. Veneau cu diverse avioane, la diverse ore și m-am speriat. Am zis că dacă vin să mă vadă toți și zeci de prieteni, e clar! Dar de fapt ei veniseră pentru că s-au panicat foarte tare!", a spus Cătălin Botezatu.

