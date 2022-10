Cătălin Botezatu acuză unele vedete că poartă fake-uri: Râde lumea de voi

„Sunt atât de multe persoane care poartă fake-uri, chiar și vedete, ce să spun, este jenant pentru că poți să fii vedetă, mare de tot, să fii îmbrăcată foarte frumos, și să nu porți fake-uri. Vă dau un exemplu. Am văzut foarte multe vedete… Indiferent de cât de bogat ai fi, chiar dacă ești tu nașa bogătașa, nu ai cum să ai 20 de genți Hermes de diferite culori, nu ai cum. Și eu am mers la Istanbul, la Grand Bazaar, este exotic, am mers cu foarte mulți străini. Am văzut multe fake-uri făcute 1:1, mă uit la ele, dar nu cumpăr”, a zis Cătălin Botezatu.

„Iar la femei este nebunia asta de concurență între ele. Dacă are X-uleasca, să am și eu la fel”, a mai zis Cătălin Botezatu.

„Da, dar dacă X-uleasca are este poate că a muncit sau poate are un amant. Vine unul ca mine și zice: marș! A pățit-o o doamnă celebră când s-a deschis magazinul Vuitton în Marriott, a venit cu un fake și i s-a spus că e fake. De ce să faci asta? Nu aveți mai multă trecere în fața oamenilor. Din contră, râde lumea de voi”, a spus Cătălin Botezatu, într-un interviu pentru Kanal D.





Stațiunea de pe litoralul românesc, vizitată pentru prima dată de Cătălin Botezatu: E ceva superb. Parcă nu ești în România

Cătălin Botezatu a fost impresionat de Vama Veche. Creatorul de modă susține că s-a simțit ca peste hotare și nu se aștepta ca o stațiune de la malul mării noastre să se ridice la astfel de standarde. Designerul Cătălin Botezatu a vorbit despre experiența trăită în Vama Veche.

„E ceva superb, lume bună. Parcă nu ești în România. Am văzut niște locații… Deși, de-a lungul timpului, am auzit de Vamă lucruri frumoase și suculente ca povestiri, iată, la vârsta mea, pentru prima oară în viață, am ajuns aici. Inițial, am fost la ziua unui prieten care tot venea în Vamă la o vilă superbă. Când am intrat în ea mi s-a părut că mă aflu în altă țară. Totul era modern, de la decorațiuni, cameră, piscină… mi s-a părut o altă lume. Și nu doar aici. Aceeași impresie mi-au dat-o și alte construcții. Parcă nu făceau parte din acea Vamă de care auzisem eu. Să nu mai spun de plajele frumoase, de muzică, baruri, cluburile extraordinare cu decorațiuni frumoase” a spus designerul Cătălin Botezatu pentru Fanatik.

Tunsorile, culorile și machiajul la modă în anul 2023. Bob drept, păr lung cu breton retro

Apar tendințele în materie de tunsori și machiaj pentru anul 2023.

Hairstylistul Adrian Perjovschi și make-up artistul Madalina Petcu au vorbit despre tunsorile, culorile și machiajul la modă în anul 2023.

Culoarea anului 2023 va fi digital lavanda, un lila discret, „care nu cade în ridicol”. În ceea ce privește tunsorile pentru noul an, Adrian Perjovschi dezvăluie că există o gamă largă de tendințe pentru toate gusturile: tunsori pixie, bob drept, părul lung cu breton retro sau drept.

Pe partea de frumusețe, make-up artistul Madalina Petcu a spus, la emisiunea „Vorbește lumea”, că anul 2023 aduce în prim plan linia de tuș grafică, care poate fi folosită într-o serie vastă de modele după placul și imaginația fiecăruia.

