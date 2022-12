Cât costă hainele purtate de Meghan Markle în documentar. Doar pentru pijamale a plătit 250 de dolari

În documentarul lansat pe Netflix, Meghan Markle poartă, la un moment dat, o bluză din cașmir și lână, în dungi roșii, estimată la 295 de dolari, de la La Ligne, peste o pereche de pijamale Bonne Nuit din bumbac roșu care costă aproximativ 250 de dolari. În spatele ei se află o pătură Hermès Avalon din cașmir, care pornește de la suma de 1.625 de dolari, scrie The Wall Street Journal.

Din serial nu lipsesc nici accesoriile, inclusiv o brățară Cartier Love și un ceas Tank.





Documentarul celor doi a stârnit foarte multe controverse. S-a ajuns până în punctul în care parlamentari conservatori au declarat că ducele și ducesa de Sussex ar trebui să fie deposedați de titlurile lor din cauza declarațiilor făcute în documentarul de pe Netflix.

„Este timpul să le luăm titlurile”, a declarat parlamentarul Tim Loughton, în timp ce deputatul Bob Seely i-a acuzat pe cei doi că distrug monarhia.

Guy Opperman a îndemnat publicul să „boicoteze” serialul, catalogând cuplul drept „complet irelevant pentru această țară”.

Oficialii britanici au făcut scut în jurul Familiei Regale. Până și ministrul de Externe, James Cleverly, a luat duminică apărarea familiei regale după lansarea explozivului serial documentar

„Nu există un mai mare susţinător al unui Regat Unit multicultural decât regele Charles al III-lea", a declarat James Cleverly pe Sky News.

Amintim că Tina Brown susține, în cartea sa „The Palace Papers: Inside The House of Windsor – The Truth and the Turmoil”, că Meghan Markle a dorit să aibă un statut de „doamnă la conducere”, după ce ea și Harry au avut succes cu turneul din Australia, la scurt timp după nunta lor.

Meghan Markle nu ar fi înțeles care este scopul acestor angajamente oficiale. Un fost angajat de la Palat i-a spus Tinei Brown că ducesa de Sussex a considerat multe vizite de modă veche și că ea ar fi preferat să scoată în evidență anumite cauze pentru care lupta, scrie Mirror.co.uk. La întoarcerea din turneu, Meghan Markle nu a putut să înțeleagă de ce nimeni nu o felicită. Atunci, potrivit autoarei, Meghan Markle a considerat că „monarhia are mai mare nevoie de ea decât are ea de Familia Regală”.

