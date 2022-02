Carmen Tănase a mărturist de ce se teme cel mai mult. „Nici de boală, nici de război”

Cu toții știm cât de puternică este Carmen Tănase, dar acum a mărturisit de ce se teme cel mai mult în ultima perioadă. Cât de afectată este îndrăgita actriță de criza actuală și ce părere are despre facturile și prețurile care au crescut considerabil, relatează Spynews.

Carmen Tănase este una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din țara noastră. Cu toții știm cât de puternică este vedeta, dar acum a mărturisit de ce se teme cu adevărat în această perioadă.

De ce se teme cel mai mult Carmen Tănase

„Nu mă tem nici de boală, nici de război, dar de facturi aş spune că mă tem. Pentru că iată dreptul nostru la muncă, al breslei mele, fiind atât de îngrădit câștigurile s-au diminuat, preţurile au crescut aberant. Toate facturile care vin, preţurile la alimente, cumva nu se mai poate trăi. Cumva va fi foarte greu să supraviețuim. Şi asta spun eu care sunt angajată la un teatru şi am un salariu cât de cât acolo. Dar pensionarii? Mama mea are 1,630 de lei pensie, dar ea mă are pe mine care încă mai pot. Dar oamenii aştia?​”, a mărtusit Carmen Tănase, pentru Antena 3.

Actrița se teme cel mai mult de facturile care au șocat întreaga țară în ultima perioadă. Carmen Tănase susține că nu îi este frică nici de boală, nici de război, ci de prețurile care tot cresc, iar viața oamenilor devine din ce în ce mai grea din cauza acestora, potrivit Antena 3.

Ce părere are actrița despre facturile din țara noastră

„Criza asta nu are cum să fie temporară pentru că astea merg în cascadă. Va fi din ce în ce mai rău. Cel puţin nişte ani de zile noi ne vom zbate să supraviețuim. Răul a fost făcut deja. Doi ani practic planeta a fost pusă pe off. Totul a căzut. Între timp s-a scumpit energia, între timp s-a scumpit căldura, firmele se vor închide, oamenii vor fi daţi afară, nu-şi vor mai putea plăti facturile", a adăugat actrița.

Carmen Tănase se teme de facturi și susține că totul se va transforma și în mai rău de acum, mai ales pentru că totul s-a schimbat de la începutul pandemiei. Chiar dacă criza este mare, prețurile au crescut considerabil, iar populația este în stare de șoc în ultima perioadă.

