Cannes 2024: Evenimentele ediției cu numărul 77 sunt asigurate

Nerăbdarea de a vedea filmul este sporită, cu atât mai mult cu cât autorul este un iranian (stabilit în Danemarca). Cu doi ani în urmă, se impune cu filmul său Holy Spider. Pelicula selecționată ne oferă și singurul nume românesc de până acum, Sebastian Stan, în mare ascensiune (Ursul de aur 2024).

Ca deobicei, organizatorii au avut grijă să anunțe înainte prezențele prestigioase, care nu au mai călcat demult pe Croazeta, cum ar fi Kevin Costner, neclintitul iubitor al westernului, convins să vină, în afara Competiției, cu prima parte a monumentalul său proiect Amazon, an American Saga.

Premiera unui alt fragment al unei alte saga celebre, Furiosa:Mad Max Saga, de George Mille, care va primi o Palme d' or de onoare, va urca temperatura festivalului, dar zona cu adevărat fierbinte rămâne Competiția, acolo unde se află în joc la Palme d 'or, premiile juriului, de regie si celelalte.

După o ediție 2023 considerată de toată lumea, de la suflarea criticii la spectatori, distribuitori, excepțională, cu opt nominalizări la Oscar, comparația stă pe buzele tuturor. De aici și freamătul așteptărilor. În primul rând al selecționerilor, încercați mereu de același amestec de emoție și neliniște, cum mărturisea Thierry Frémaux, delegatul general. S-au adăugat întrebările legate de prezența producțiilor americane, afectate de grevele binecunoscute, consecințele accelerării procesului de egalizare a șanselor genurilor, intensificarea mișcării MeToo, mai ales în Franța, după scandalul declanșat de actrița Judith Godrèche. Dincolo de amintiții Coppola, Lanthimos, Serebrennikov, cred că este imposibil de ghicit cui i-ar surâde norocul.

Selena Gomez și Zoe Saldana ân filmul lui Audiard Emilia Perez

Nu se știe niciodată de unde sare iepurele, pe o hartă geografică descumpănitoare, cum este cea actualei ediții. Lipsesc America latină, Europa centrală, de pe continentul asiatic doar două filme, Caught by the Tides de Jia Zhang -Ke din China, un cunoscut al Cannes-ului (Still Life, A Touch of Sin) și documentarista indiană Payal Kapadia cu All We Imagine as Light. Nu știm ce ne rezervă nici selecția franceză, cu Jacques Audiard, deja multipremiat la Cannes, prezent acum cu o comedie muzicală lăsată pe seama vedetelor americane Selena Gomez și Zoe Saldana și, respectiv Christophe Honorè, cu al său omagiu adus lui Marcello Mastroianni în Marcello mio.

David Cronenberg, Miguel Gomez, Paul Schrader, Andrea Arnold sunt nume de luat în seamă, dar rămâne de văzut cum vor face față concurenței răsunătoare venite din partea, să zicem, a lui Ford Coppola, care a acceptat competiția la o disanță de 45 de ani câți au trecut de la acea Palme d 'or pentru Apocalypse Now, distincție împărțită cu Volker Schlöndorff și a sa Tobă de tinichea.

Megalopolis se a nunță o poveste futuristă, proiectată într-un New York devastat, proiect cu o gestație indelungată. Criticii care au avut deja privilegiul să vadă filmul, în cele câteva proiecții private, îl decriu ca pe "un Coppola care demolează templul Hollywodului contemporan".

Un alt film ce vine de departe, în sensul complicatei sale nașteri, este Limonov - The Ballad, al lui Kiriil Serebrennikov, început în Rusia înaintea invaziei în Ucraina și terminat în străinătate, odată cu autoexilarea autorului. Cu mai mulți ani în urmă, figura scriitorului și politicianului disident rus Eduard Limonov - despre el este vorba - se afla printre planurile cunoscutului cineast polonez Pawel Pawlikowski (Ida, Cold War).

Nu știm cum s-a ajuns ca numele acestuia să se regăsească acum doar printre coscenariști. Mai aproape de ultimele noastre tresăriri cinefile este Yorgos Lanthimos, grecul lansat la Cannes și ridicat în slăvi anul acesta la Veneția, cu mirobolantul Poor Things / Biete creaturi. Își prezintă Kinds of Kindness de acum ca pe o peliculă în care se ascund trei filme, cu personaje circulând dintr-un capitol în altul.

Din distribuție nu lipsesc actorii săi fetiș, Emma Stone și Whilem Dafoe. Tot de la Veneția a fugit și Paolo Sorrentino cu Parthenope. Nu ar fi pentru prima oară.

