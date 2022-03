Când vine primăvara şi în termometre? Meteorologul Alina Şerban anunţă 10-13 grade Celsius

"După o perioadă cu vreme deosebit de rece chiar geroasă noaptea, cel putin in jumate de nord a teritoriului, temperaturi minime care au scazut sub -10 grade pana la -22, urmează o scurtă perioadă de încălzire. Chiar şi azi am resimţit valori termice mai ridicate decat ieri.



Cei friguroşi nu vor apuca să se încălzească, deşi vorbim de o uşoară încălzire în zilelele următoare, pentru că temperaturile maxime vor ajunge la cel mult 10 -13 grade în partea de sud-vest a teritoriului. Acest lucru se întâmplă marţi, pentru că după mijlocul săptămânii care urmează, un nou front atmosferic rece va traversa teritoriul României şi va determina apariţia precipitaţiilor, ninsori în zone montante şi centrale, şi mai puţin în celeltate regiuni.

Vom avea din nou o răcire a vremii ce va determina valori termice negative noaptea şi ziua temperaturi modeste.



Temperaturile sunt mai scăzute decât normalul perioadei, mai ales dimineaţa şi noaptea când temperaturile vor fi in continuare negative în toate regiunile", a spus aceasta, conform Antena 3.

Elena Mateescu: Din a doua parte a săptămânii, din nou vreme rece

"Iarna va mai zăbovi în zona ţării noastre pentru că şi săptămâna care va începe va fi caracterizată de o vreme rece pentru această perioadă, mai ales pe parcursul nopţilor şi dimineţilor, când temperaturile vor fi preponderent negative şi vom înregistra valori care vor coborî, în zonele depresionare, sub minus 10 grade Celsius, până la minus 5 grade Celsius, în zona litoralului. Inclusiv în Capitală este posibil să consemnăm valori negative. Putem să spunem că, de luni, vom observa o creştere a valorilor, mai ales la nivelul maximelor diurne. Dacă luni vom conta pe valori între 9 până la 10 grade în partea de vest, sud-vest a ţării, cu 7 grade în Bucureşti, marţi contăm deja pe 12-14 grade, în special în vestul, sud-vestul țării. 11-12 grade în Capitală.

Însă, din a doua parte a săptămânii, vom observa din nou temperaturi în scădere, cu vreme rece. Vorbim de temperaturi care, din nou, în zonele depresionare, vor coborî, mai ales sâmbătă şi duminică, sub minus 10 - minus 15 grad. Minus 3 grade în zona litoralului, minus 5 grade în Capitală. Iar din punct de vedere al precipitaţiilor, ninsori slabe, în special în jumătate estică a ţării. La munte, vor predomina, în continuare, ninsorile", a spus Elena Mateescu, la Antena 3.

