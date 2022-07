Când va trece valul 6 de Covid-19. Alexandru Rafila, anunț care te vizează dacă ai vacanța în curând

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a fost invitatul lui Victor Ciutacu, la emisiunea Punctul Culminant, la România TV, unde a vorbit despre gravitatea valului 6 de coronavirus:

„La noi valul ajunge cu 2-3 săptămâni mai târziu“, a spus Alexandru Rafila.

Victor Ciutacu a intervenit și a întrebat dacă „există riscul ca să ajungem și noi ca în Franța, unde sunt o sută de mii de cazuri pe zi“.

„Simularea pe care am prezentat-o astăzi, ca rezultat al analizei colegilor de la Institutul Național de Sănătate Publică arăta o situație intermediară ca și gravitate, cu 70.000 de cazuri pe săptămână, adică 10.000 de cazuri pe zi. Personal nu cred că o să avem o situație mult diferită față de un astfel de scenariu, iar până la sfârșitul lunii august, cel târziu, acest val de creștere va trece, iar impactul asupra sistemului de sănătate publică nu va fi unul care să pună probleme deosebite și cred că o să putem să ne desfășurăm activitatea și să avem vacanțe cât de cât liniștite, fără prea multă bătaie de cap“, a conchis Alexandru Rafila, ministrul Sănătății.

Pandemia COVID-19 în România. Rafila, două scenarii. Vom avea 10.000 de cazuri pe zi?

Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii, a făcut mai multe declaraţii după publicarea bilanţului săptămânal COVID-19. Vom ajunge iarăşi la 10.000 de cazuri şi restricţii?

"Acum să vedem cum au evoluat cazurile, cred că ăsta e lucrul cel mai semnificativ. Şi vedeţi că am plecat undeva, în jur de 2.000 de cazuri la sfârşitul lunii mai, începutul lunii iunie, după care a început creşterea, o creştere semnificativă, o creştere cu 50% a numărului de cazuri în săptămâna 20 - 26 iunie şi o creştere cu circa 80% în săptămâna 27 iunie - 3 iulie, în care ne găsim în momentul de faţă. În ceea ce priveşte însă evoluţia deceselor, cum vă spuneam, nu sunt cifre îngrijorătoare. Lucrul ăsta reflectă până la urmă şi o patogenitate mai scăzută aceste tulpini, dar rămâne să vedem exact care este evoluţia deceselor peste un interval de circa trei săptămâni, pentru că ştiţi că există un decalaj între perioada înregistrării cazului şi perioada în care un caz se complică sau se poate ajunge la deces, dar decesele, după cum remarcaţi, au fost relativ puţine. E vorba de valori săptămânale, nu valori zilnice", a explicat Alexandru Rafila.

Ce arată indicatorii

"Indicatorii de supraveghere (FOTO GALERIE) arată câteva lucruri. Ceea ce vedeţi figurat cu roşu arată evoluţia cazurilor din ATI. Ea este, după cum observaţi, o evoluţie care nu pune probleme, se găseşte sub zero, nu că se întâmplă ceva, ci în general au scăzut cazurile de terapie intensivă. În schimb, au crescut... coloana albastră este cea care se referă la numărul de cazuri şi practic reflectă ceea ce v-am spus puţin mai devreme. Numărul de cazuri însă internate în secţii a crescut mult, mult mai lent şi, de asemenea, ceea ce a crescut, dar tot aşa, cu o proporţie mai mică, este rata de pozitivitate, care este un indicator care ne arată oarecum predictibil modul de evoluţie al acestei infecţii. Rata de pozitivitate, remarcaţi, a crescut în ultima săptămână de raportare 7,6% din totalul de cazuri înregistrate şi cu o creştere de circa 50% faţă de săptămâna precedentă, când eram undeva în jur de 5 la sută. Când am avut situaţiile, dacă vreţi, cele mai serioase, am ajuns la o rată de pozitivitate între 25 şi 30 la sută, ca să aveţi şi un termen de comparaţie. În perioadele cu număr mic de cazuri, în general, în jur de 1% sau sub 1% rată de pozitivitate. În ceea ce priveşte extinderea geografică, după ce numărul de UAT-uri, unităţi administrativ-teritoriale, a tot scăzut, în ultimele două săptămâni trendul s-a inversat şi numărul de unităţi administrativ-teritoriale care înregistrează cel puţin un caz este în creştere. Aceasta este creşterea procentuală, nu se referă la procentul de UAT-uri", a mai punctat ministrul, citat de RADOR (citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News